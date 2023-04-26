Шанси, що Путін відступить, нижчі за нуль: ISW про заяви посадовців ЄС та США

Високопосадовці ЄС та США поступово приймають реальність, у якій президент РФ Путін не збирається вести переговори про завершення війни з Україною – у тому числі після успішного контрнаступу ЗСУ.

Про зміну риторики західних “миротворців” повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

“Високопоставлені офіційні особи США та ЄС вважають, що президент Росії Володимир Путін, як і раніше, не захоче вести переговори у відповідь на успішний контрнаступ України. The New York Times повідомила 24 квітня, що високопоставлений європейський чиновник заявив, що шанси на те, що Путін” відступить” у відповідь на успішний український контрнаступ, “нижче за нуль”. Чиновник заявив, що Путін, швидше за все, мобілізує більше солдатів для бойових дій в Україні”, – зазначили аналітики ISW у зведенні за 25 квітня.

Подібної думки дотримуються й у США. Так, помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер заявила: “є дуже мало свідчень” того, що Путін змінить свою стратегічну мету щодо підпорядкування України “у політичному, якщо не у військовому відношенні”. Офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що коли погода покращає, Росія спробує перейти в контрнаступ.

Тим часом до контрнаступу готуються ЗСУ. Прогнозів щодо спрямування удару Сил оборони та його термінів ISW не дає. Проте звертає увагу на деякі ознаки майбутніх подій на фронті.

“25 квітня український військовий представник заявив, що українські сили добиваються “вражаючих результатів” у контрбатарейних боях проти російських військ на окупованому Росією східному (лівому) березі Дніпра. Прессекретарка Південних оперативних сил України Наталія Гуменюк заявила, що українські сили завдали ударів по російських артилерійських системах, танках, бронетехніці та системах ППО. Гуменюк додала, що українські сили працюють над розчищенням лінії фронту на східному березі в “контрбатарейному режимі”, що спрощує українські операції”, – наголосили у зведенні Інституту вивчення війни за 25 квітня.

Серед російських військових пропагандистів триває обговорення дій ЗСУ на лівому березі Дніпра та островах у дельті Дніпра в районі Херсона. Безперечно, значимість цих дій так звані “воєнкори” намагаються заперечувати. Щодо подій на інших ділянках фронту, то, за даними ISW, на Куп’янському напрямку ворог зміцнює позиції. Активні бої йдуть лише на Донбасі – за Бахмут та в районі Авдіївки.