Образився через Медведчука. Путін вирішив розпочати війну за рік до вторгнення

Володимир Путін розпочав повномасштабну війну з Україною через особисті образи, у тому числі і на президента Володимира Зеленського, та бажання помститися. Рішення про військову агресію остаточно дозріло після відключення телеканалів Віктора Медведчука, кума Путіна, у лютому-березні 2021 року.

Про це йдеться у розслідуванні російського видання «Верстка» з посиланням на колишніх та чинних чиновників у російській владі.

У лютому 2021 року РНБО України запровадила санкції проти телеканалів «112 Україна», NewsOne, ZIK та їхнього власника, соратника Медведчука, Козака. Каналам заборонили мовлення. В Офісі президента тоді пояснили, що «112 Україна», NewsOne, ZiK використовують як «інструменти чужої іноземної пропаганди в Україні».

Санкції торкнулися й особисто Медведчука, якого разом із дружиною включили до списку розслідування СБУ щодо фінансування тероризму.

Три джерела в оточенні російського президента підтвердили, що саме ця історія зі знищенням інформаційного ресурсу Медведчука і тим, що його почали «кошмарити», стала останньою краплею у прийнятті Путіним рішення щодо підготовки до військової операції. До інструментів «м’якої сили» у Кремлі вирішили більше не вдаватися.

«Наїзд, коли у нього відібрали телебачення і партію стали фігачить, — це прямо сильно завело Путіна, — розповідає один із давніх знайомих російського президента. – Він сприйняв це як особистий випад. Існування Медведчука та його каналів — це був як місток та надія якось ситуацію вирішити політичними методами. І раптом Україна пішла на ескалацію. Ах, ви вирішили на ескалацію піти? Не зрозуміли, з ким маєте справу?»

На рішення Путіна вплинув і сам Медведчук, який регулярно розповідав російському президентові про велику підтримку його особисто та проросійські настрої в Україні. «Він розповідав казки, освоював ці гроші, які йому платили за організацію політичного опору, і не вірив, що хтось колись перевірить, — згадує джерело, близьке до адміністрації президента. — Розповідав про лояльність території, тупо вводячи в оману Путіна».

Путін всерйоз розраховував на підтримку населення по всій країні, про яку розповідав йому довірений кум.

Рішення про підготовку до операції ухвалили наприкінці лютого — на початку березня 2021 року, за рік до війни. Вже у квітні біля кордонів України відбулися перші загрозливі навчання.

Сама підготовка проходила в найсуворішій секретності, проте вже з літа розмови про можливу війну стали спільним місцем серед людей, близьких до Кремля.

На дискусійному клубі «Валдай» у жовтні 2021 року один із силовиків, які там були, підтвердив у приватних розмовах, що рф готується до війни: «Це правда, ми хочемо змінити режим в Україні».

Йшлося про готовність досягти цієї політичної мети саме у силовий спосіб. Інше джерело розповідає, що у грудні, за три місяці до війни, вже обговорювали, як ділитимуть Україну між великими корпораціями. За розвиток кожного регіону за задумом мала відповідати одна з державних або близьких до Кремля приватних корпорацій.

Путін справді повірив, що можна змінити режим у Києві швидко та безболісно. Прості підрахунки кажуть, що довгої війни не готувалися.

«Країну чисельністю 44 мільйони людей неможливо захопити військом у 160 000 осіб, — дивується джерело, близьке до політичного крила адміністрації президента. — Якщо починаєте таку операцію з такими силами, ви розраховуєте на масову колаборацію лояльних українців із рф. І операція була побудована, продумана та розроблена саме виходячи з цієї передумови».