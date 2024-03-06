Медведчук намагається повернути громадянство України та мандат: як ідуть суди

Обвинувачений у держзраді та обміняний Путіним на найцінніших полонених – командирів героїчної оборони Маріуполя та “Азовсталі” – Віктор Медведчук вважає себе не лише громадянином України, а й народним депутатом.

Про це свідчать позови, рясно подані Медведчуком та його адвокатами до Верховного Суду України. Ще 20 лютого 2023-го Медведчук звернувся до Верховного Суду, вимагаючи повернути йому громадянство України, повідомляє в журналістському розслідуванні hromadske. Кум Путіна вважає, що указ Президента України Володимира Зеленського про позбавлення його громадянства був “незаконним, безпідставним, свавільним та ухваленим із порушенням норм Конституції України”. Суд відкрив провадження у цій справі у березні 2023-го. Засідання продовжуються, а адвокати Медведчука Олексій Калінніков та Світлана Савченко відмовилися говорити з журналістами.

“Судячи з ухвал Верховного Суду, які містяться в судовому реєстрі, спершу Медведчук позивався до президента України Володимира Зеленського, згодом третіми особами у справі залучили СБУ та Державну міграційну службу”, – зазначили журналісти.

СБУ вже клопотала про закриття справи. Джерела hromadske вважають, що при позбавленні Медведчука громадянства використовували той факт, що він має паспорт РФ. Крім того, обмінявши Медведчука на військовополонених, РФ визнала його статус на рівні військовополоненого. Також СБУ наводила й очевидні для всіх докази про те, що колишній нардеп перейшов на бік держави-агресора, підтримував вторгнення РФ в Україну тощо. Проте 25 січня 2024 року Верховний Суд відмовив СБУ закрити справу та ухвалив витребувати в СБУ копії матеріалів про втрату громадянства України Віктором Медведчуком.

Від повернення громадянства, довкола якого крутиться основна інтрига, залежить і реалізація подальших “бажалок” Медведчука: а саме – повернути собі мандат та власність, яка опинилася під санкціями РНБО. За мандат він також позивається до Верховного Суду – зараз розгляд призупинили до винесення рішення про громадянство. Суд у справі зняття санкцій триває з 29 з грудня 2022 року. Поки що єдине, що однозначно не вдалося Медведчуку, – це відновити своє адвокатське свідоцтво. У лютому 2024 року Київський окружний адміністративний суд йому відмовив.

А поки в Україні йдуть суди, не громадянин Медведчук продовжує перебувати на території держави, яка щодня запускає по його Батьківщині ракети та “шахеди”. Обвинувачений у держзраді колишній нардеп створив у РФ так званий “політичний рух” під назвою “Другая Украина”, який активно допомагає російській пропаганді.