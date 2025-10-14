Труханова позбавили громадянства? Зеленський повідомив про підписаний указ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо ситуації у сфері безпеки в деяких регіонах. Під час засідання підтверджені факти наявності російського громадянства в деяких осіб.

“Підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав“, – додав глава держави.

Одночасно з цим ведуча нацмарафону розповіла, що за даними власних джерел, мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від “ОПЗЖ” Олега Царьова та танцівника Сергія Полуніна позбавили українського громадянства.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Раніше на сайті Офісу президента з’явилася петиція із вимогою позбавити міського голову Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Автор стверджував, що мер має паспорт РФ, до того ж, він неодноразово відстоював російські наративи і захищав пам’ятки, що містять символіку російської імперської політики.

“Трагедія, що сталася в Одесі 30 вересня 2025 року, коли внаслідок зливи та невчасного інформування громадян про негоду, загинули люди, ще більше загострила недовіру до міського голови Одеси. Просимо Вас забезпечити перевірку викладеного факту щодо подвійного громадянства Геннадія Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Ми переконані, що особа,яка має громадянство держави-агресора, не може обіймати виборну посаду в Україні”, – йшлося в тексті петиції.

За добу петиція набрала понад 28 тисяч підписів із 25 тисяч, необхідних для розгляду президентом.