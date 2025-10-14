Live
  • Вт 14.10.2025
  • Харків  +9°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.13

Труханова позбавили громадянства? Зеленський повідомив про підписаний указ

Суспільство 15:55   14.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Труханова позбавили громадянства? Зеленський повідомив про підписаний указ Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо ситуації у сфері безпеки в деяких регіонах. Під час засідання підтверджені факти наявності російського громадянства в деяких осіб. 

“Підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав“, – додав глава держави.

Одночасно з цим ведуча нацмарафону розповіла, що за даними власних джерел, мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від “ОПЗЖ” Олега Царьова та танцівника Сергія Полуніна позбавили українського громадянства.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Раніше на сайті Офісу президента з’явилася петиція із вимогою позбавити міського голову Одеси Геннадія Труханова українського громадянства. Автор стверджував, що мер має паспорт РФ, до того ж, він неодноразово відстоював російські наративи і захищав пам’ятки, що містять символіку російської імперської політики.

“Трагедія, що сталася в Одесі 30 вересня 2025 року, коли внаслідок зливи та невчасного інформування громадян про негоду, загинули люди, ще більше загострила недовіру до міського голови Одеси. Просимо Вас забезпечити перевірку викладеного факту щодо подвійного громадянства Геннадія Труханова і, у разі підтвердження, застосувати передбачені законом механізми. Ми переконані, що особа,яка має громадянство держави-агресора, не може обіймати виборну посаду в Україні”, – йшлося в тексті петиції.

За добу петиція набрала понад 28 тисяч підписів із 25 тисяч, необхідних для розгляду президентом.

Читайте також: «Занадто доглянутий Харків»: Терехов відповів на закиди та розповів про бюджет

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Чиновника Держпродспоживслужби затримали в Харкові: що йому інкримінують
Чиновника Держпродспоживслужби затримали в Харкові: що йому інкримінують
14.10.2025, 17:23
Терехов: кожен шостий у Харкові – переселенець. Що поверне людей до міста
Терехов: кожен шостий у Харкові – переселенець. Що поверне людей до міста
14.10.2025, 13:11
Обманювали пенсіонерів: киян підозрюють у продажу фальшивих БАДів
Обманювали пенсіонерів: киян підозрюють у продажу фальшивих БАДів
14.10.2025, 12:37
Новини Харкова — головне за 14 жовтня: наслідки обстрілу, повернули світло
Новини Харкова — головне за 14 жовтня: наслідки обстрілу, повернули світло
14.10.2025, 16:47
«Занадто доглянутий Харків»: Терехов відповів на закиди і розповів про бюджет
«Занадто доглянутий Харків»: Терехов відповів на закиди і розповів про бюджет
14.10.2025, 11:14
Що таке ГАВ і чому вони не мають чіткого розкладу, пояснили в обленерго
Що таке ГАВ і чому вони не мають чіткого розкладу, пояснили в обленерго
14.10.2025, 12:07

Новини за темою:

30.07.2025
Землю на Харківщині відібрали в громадян РФ, які отримали спадщину
06.03.2024
Медведчук намагається повернути громадянство України та мандат: як ідуть суди
22.01.2024
Зеленський підписав указ “Про історично населені українцями території РФ”
16.02.2023
Колаборантка на Харківщині організовувала оформлення паспортів рф
06.02.2023
Харківський депутат Шенцев заперечує наявність у нього громадянства РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Труханова позбавили громадянства? Зеленський повідомив про підписаний указ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2025 в 15:55;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду щодо ситуації у сфері безпеки в деяких регіонах. ".