«Занадто доглянутий Харків»: Терехов відповів на закиди і розповів про бюджет
Мер Харкова Ігор Терехов розповів, як у місті розподіляють бюджет і чи вистачає коштів.
«Коштів завжди не вистачає. Бо руйнувань безліч. Салтівка, житлові будинки, підземні школи, безкоштовний транспорт, допомога переселенцям, безкоштовне харчування людей, які потребують нашої підтримки», – сказав міський голова в інтерв’ю «РБК-Україна».
Він зазначив, що бюджет Харкова – це бюджет війни.
«Соціальний, військовий і частково відновлювальний. За наші кошти ми переобладнали метрополітен під школи, побудували першу підземну школу в Україні. Сім підземних шкіл уже працюють. Ще три – на стадії будівництва. Якщо доведеться – будуватимемо навіть дитсадки під землею. Ми ремонтували й після урагану, коли 2,5 тисячі дерев вирвало з корінням, а 400 дахів зірвало. Без крику, без нарікань. Просто робили. Бо Харків – це наше місто. Наше завдання – зберегти тут людей та життя. Щоб наші воїни поверталися у живий Харків, а не в руїни», – зазначив мер.
Він також додав, що Харкову допомагають і міжнародні партнери. Зокрема, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний Банк, структури ООН, уряди Німеччини, Франції, Японії. Мер підкреслює: вони не фінансують «на віру», а вкладають у тих, кому довіряють.
«І жоден євро чи долар допомоги не йде «на показуху». Усі реалізовані програми чи ті, які перебувають в процесі реалізації мають чітке призначення і прозору звітність. Іноді нам закидають, що Харків «занадто доглянути», що ми, мовляв, витрачаємо ресурси не туди. Але я завжди кажу: чистота і порядок не суперечать війні — вони є її зворотнім боком. Ми створюємо умови, у яких живуть родини військових, куди повертаються у відпустку наші захисники. Тому коли я кажу, що ми підтримуємо армію — це не лише про матеріальні ресурси та гроші, які, до речі, ми перераховуємо нашим військовим. Це про створення середовища, за яке воїни воюють і віддають найдорожче. Ми допомагаємо фронту, ремонтуємо енергетику, підтримуємо комунальні служби, робимо місто чистим і гідним. Це не різні історії, це одна спільна мета», – пояснив Терехов.
За даними мера, місто з початку повномасштабної війни спрямувала понад 1,4 млрд грн на потреби оборони.
Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2025 в 11:14