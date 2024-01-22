Зеленський підписав указ “Про історично населені українцями території РФ”
Президент України Володимир Зеленський зробив несподівану заяву, вітаючи громадян із Днем Соборності.
“Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ “Про історично населені українцями території Російської Федерації”. Це повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього, – сказав Зеленський.
Самого тексту указу на сайті Президента наразі немає.
Окрім підписання цього указу, Зеленський повідомив, що вносить до Верховної Ради України законопроєкт, що дозволяє запровадити в Україні інститут множинного громадянства. Він, за словами Президента, “дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу. Звісно, окрім громадян країни-агресора”. Також подвійне громадянство матимуть змогу отримати іноземні добровольці, які захищають Україну.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2024 в 10:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський зробив несподівану заяву, вітаючи громадян із Днем Соборності".