Указ Зеленського про населені українцями території РФ: з’явився текст

У День Соборності України, 22 січня, Президент Володимир Зеленський заявив, що підписав указ “Про історично населені українцями території Російської Федерації”. Текст документа опублікували на сайті Президента.

В указі Зеленський наголосив, що “Росія впродовж століть систематично вчиняла і продовжує вчиняти дії, спрямовані на знищення національної ідентичності, пригноблення українців, порушення їхніх прав і свобод, у тому числі на історично населених ними землях на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації”. У зв’язку з цим Президент заявив про необхідність дотримання РФ міжнародних зобов’язань щодо забезпечення українцям, які проживають на її територіях, прав на здобуття освіти українською мовою, вільного використання української та доступу до україномовних ЗМІ. А також інших громадянських прав (зокрема – на мирні збори), гарантованих міжнародними договорами.

У зв’язку з цим Зеленський доручив Кабміну “розробити із залученням міжнародних експертів, представників Світового конгресу українців, вчених, громадськості та внести на розгляд Ради національної безпеки й оборони України план дій щодо збереження національної ідентичності українців в Російській Федерації, у тому числі на історично населених ними землях (на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей Російської Федерації)”.

У цьому плані мають передбачити збір та вивчення “фактів і свідчень про злочини, вчинені проти українців, що проживають (проживали) на територіях Росії, історично населених етнічними українцями, про політику примусової русифікації, політичні репресії та депортації щодо українців”. Також йдеться в указі про активізацію роботи з протидії дезінформації та пропаганді РФ, розвиток “взаємодії між українцями та поневоленими Росією народами” тощо.

“Міністерству закордонних справ України забезпечити врахування положень цього Указу при розробці комплексної стратегії взаємодії України з українською всесвітньою спільнотою”, – доповнив Зеленський.