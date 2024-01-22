Указ Зеленского о населенных украинцами территориях РФ: появился текст

В День Соборности Украины, 22 января, Президент Владимир Зеленский заявил, что подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Текст документа опубликовали на сайте Президента.

В указе Зеленский подчеркнул, что «Россия на протяжении веков систематически совершала и продолжает совершать действия, направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод, в том числе на исторически населенных ими землях на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации». В связи с этим Президент заявил о необходимости соблюдения РФ международных обязательств по обеспечению украинцам, проживающим на ее территориях, прав на получение образования на украинском языке, свободного использования украинского и доступа к украиноязычным СМИ. А также других гражданских прав (в частности — на мирные собрания), гарантированных международными договорами.

В связи с этим Зеленский поручил Кабмину «разработать с привлечением международных экспертов, представителей Всемирного конгресса украинцев, ученых, общественности и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в Российской Федерации, в том числе исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей Российской Федерации)».

В этом плане должны предусмотреть сбор и изучение «фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях России, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях относительно украинцев». Также речь в указе идет об активизации работы по противодействию дезинформации и пропаганде РФ, развитии «взаимодействия между украинцами и порабощенными Россией народами» и так далее.

«Министерству иностранных дел Украины обеспечить учет положений настоящего Указа при разработке комплексной стратегии взаимодействия Украины с украинским всемирным сообществом», — дополнил Зеленский.