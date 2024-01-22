Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»

Президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление, поздравляя граждан с Днем Соборности.

«Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Для этой цели сегодня мною подписан указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — сказал Зеленский.

Самого текста указа на сайте Президента на данный момент нет.

Помимо подписания этого указа, Зеленский сообщил, что вносит в Верховную Раду Украины законопроект, позволяющий ввести в Украине институт множественного гражданства. Он, по словам Президента, «позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора». Также двойное гражданство смогут получить иностранные добровольцы, защищающие Украину.