Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
Президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление, поздравляя граждан с Днем Соборности.
«Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и действия для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Для этой цели сегодня мною подписан указ «Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации». Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», — сказал Зеленский.
Самого текста указа на сайте Президента на данный момент нет.
Помимо подписания этого указа, Зеленский сообщил, что вносит в Верховную Раду Украины законопроект, позволяющий ввести в Украине институт множественного гражданства. Он, по словам Президента, «позволит иметь наше гражданство всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира. Конечно, кроме граждан страны-агрессора». Также двойное гражданство смогут получить иностранные добровольцы, защищающие Украину.
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- Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: гражданство, день соборности, Зеленский, указ;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 10:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление, поздравляя граждан с Днем Соборности".