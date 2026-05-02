Другий за ранок “шахед”, що не розірвався, виявили в Харкові

Харківський міський голова Ігор Терехов зранку 2 травня повідомив, що в Шевченківському районі виявили “шахед” в офісній будівлі. Безпілотник не здетонував.

“У Шевченківському районі після обстеження наслідків нічних обстрілів виявили ще один нерозірваний “шахед” в офісній будівлі. На місці працюють відповідні служби. Постраждалих немає“, – написав Терехов.

Раніше інший російський безпілотник, також без вибуху, влетів у квартиру на 12 поверсі житлового будинку. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, поранений склом. Також у двох мешканців будинку – гостра реакція на стрес.

Зазначимо, з ночі Харківська область та обласний центр перебували під атакою російських “шахедів”. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Вранці удари були по Основянському та Слобідському районах. В Основ’янському постраждали троє людей. Шестеро людей, у тому числі 16-річний підліток, постраждали в селищі Васищеве, там горіли два приватні будинки. Також були удари по Балаклії, місто частково знеструмлене.