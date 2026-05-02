Live

Другий за ранок “шахед”, що не розірвався, виявили в Харкові

Події 12:30   02.05.2026
Оксана Горун
Харківський міський голова Ігор Терехов зранку 2 травня повідомив, що в Шевченківському районі виявили “шахед” в офісній будівлі. Безпілотник не здетонував.

У Шевченківському районі після обстеження наслідків нічних обстрілів виявили ще один нерозірваний “шахед” в офісній будівлі. На місці працюють відповідні служби. Постраждалих немає“, – написав Терехов.

Раніше інший російський безпілотник, також без вибуху, влетів у квартиру на 12 поверсі житлового будинку. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, поранений склом. Також у двох мешканців будинку – гостра реакція на стрес.

Зазначимо, з ночі  Харківська область та обласний центр перебували під атакою російських “шахедів”. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Вранці удари були по Основянському та Слобідському районах. В Основ’янському постраждали троє людей. Шестеро людей, у тому числі 16-річний підліток, постраждали в селищі Васищеве, там горіли два приватні будинки. Також  були удари по Балаклії, місто частково знеструмлене.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Другий за ранок “шахед”, що не розірвався, виявили в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
