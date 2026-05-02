Другий за ранок “шахед”, що не розірвався, виявили в Харкові
Харківський міський голова Ігор Терехов зранку 2 травня повідомив, що в Шевченківському районі виявили “шахед” в офісній будівлі. Безпілотник не здетонував.
“У Шевченківському районі після обстеження наслідків нічних обстрілів виявили ще один нерозірваний “шахед” в офісній будівлі. На місці працюють відповідні служби. Постраждалих немає“, – написав Терехов.
Раніше інший російський безпілотник, також без вибуху, влетів у квартиру на 12 поверсі житлового будинку. 23-річний чоловік, який перебував у квартирі, поранений склом. Також у двох мешканців будинку – гостра реакція на стрес.
Зазначимо, з ночі Харківська область та обласний центр перебували під атакою російських “шахедів”. “Приліт” без постраждалих був у Холодногірському районі. У Салтівському виявили уламки БпЛА. Вранці удари були по Основянському та Слобідському районах. В Основ’янському постраждали троє людей. Шестеро людей, у тому числі 16-річний підліток, постраждали в селищі Васищеве, там горіли два приватні будинки. Також були удари по Балаклії, місто частково знеструмлене.
Читайте також: Атака на Харків: перші хвилини після удару по АЗС, як рятували чоловіка 📹
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: новини Харкова, терехов, шахеды;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Другий за ранок “шахед”, що не розірвався, виявили в Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2026 в 12:30;