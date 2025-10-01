Live
  • Ср 01.10.2025
  • Харьков  +12°С
  • USD 41.14
  • EUR 48.3

Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)

Происшествия 14:47   01.10.2025
Виктория Яковенко
Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото) Фото: Владимир Зеленский

В Одессе – катастрофа. Второй день город страдает от мощного ливня, из-за непогоды погибли люди. Также зафиксированы случаи переохлаждения у жителей из-за продолжительного пребывания в воде.

По предварительным данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате непогоды погибли девять человек, из них один ребенок.

«В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела сразу пятерых погибших: двух мужчин, двух женщин и девочки примерно 8 лет. Их личности устанавливают. Спасатели не имеют доступа к телам – продолжается операция по откачке воды. Еще два тела были обнаружены на улице Балковской: неопознанной женщины в возрасте 55-65 лет и местной жительницы, 1987 г.р. На улице Дача Ковалевского обнаружили тело еще одной женщины, 1968 г.р. На улице Рыболовской – тело пропавшей 23-летней девушки», — сообщил Кипер.

Одессу затопило
Фото: Владимир Зеленский
Одессу затопило
Фото: Владимир Зеленский

Он добавил, что в городе – перебои со светом, повреждение имущества и поваленные деревья. По состоянию на утро 1 октября временно без света остаются 42 тысяч клиентов в 32 селах и городках. Коммунальщики, спасатели и энергетики работают круглосуточно. Водо- и газоснабжение работает в штатном режиме.

«Для ликвидации последствий непогоды – откачка воды, расчистка дорог, ремонта сетей, привлечено более 500 работников и 85 единиц техники. Спасены 362 человека, эвакуированы 227 транспортных средств», — уточнил Кипер.

Одессу затопило
Фото: Владимир Зеленский
Одессу затопило
Фото: Владимир Зеленский

«Сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе, выяснении обстоятельств такого масштаба трагедии. Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь столь значительные негативные последствия. В эту пятницу ожидаю детальный доклад», — рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Одессу затопило
Фото: Владимир Зеленский

Читайте также: И ночь как день: синоптики прогнозируют необычные сутки в Харькове 1 октября

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
Удар по «Барабашово»: что повреждено, будет ли работать рынок (видео)
01.10.2025, 13:56
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ, Купянск — город-герой
Новости Харькова — главное 1 октября: удары КАБ, Купянск — город-герой
01.10.2025, 14:14
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)
Удары КАБ по Харькову: горел крупнейший рынок, есть раненые (дополнено)
01.10.2025, 09:27
Сегодня 1 октября: какой праздник и день в истории
Сегодня 1 октября: какой праздник и день в истории
01.10.2025, 06:00
Центр Харькова остановился на минуту (фото)
Центр Харькова остановился на минуту (фото)
01.10.2025, 12:04
Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)
Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)
01.10.2025, 14:47

Новости по теме:

01.10.2025
Купянск получил звание города-героя – Зеленский (видео)
16.09.2025
Фармуниверситет для РФ – просто мишень: реакция Зеленского на удар по Харькову
14.09.2025
Значительные потери у россиян в Харьковской области, в Купянске — Зеленский
09.09.2025
Более 20 погибших: РФ ударила по людям, которые получали пенсии — Зеленский
04.09.2025
Часть Лозовщины без света: могут ввести почасовой график, что с водой (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 1 октября 2025 в 14:47;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Одессе – катастрофа. Второй день город страдает от мощного ливня, из-за непогоды погибли люди. ".