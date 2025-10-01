Одессу затопило из-за ливня: погибли девять человек, перебои со светом (фото)

В Одессе – катастрофа. Второй день город страдает от мощного ливня, из-за непогоды погибли люди. Также зафиксированы случаи переохлаждения у жителей из-за продолжительного пребывания в воде.

По предварительным данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате непогоды погибли девять человек, из них один ребенок.

«В переулке Сергея Эйзенштейна обнаружили тела сразу пятерых погибших: двух мужчин, двух женщин и девочки примерно 8 лет. Их личности устанавливают. Спасатели не имеют доступа к телам – продолжается операция по откачке воды. Еще два тела были обнаружены на улице Балковской: неопознанной женщины в возрасте 55-65 лет и местной жительницы, 1987 г.р. На улице Дача Ковалевского обнаружили тело еще одной женщины, 1968 г.р. На улице Рыболовской – тело пропавшей 23-летней девушки», — сообщил Кипер.

Он добавил, что в городе – перебои со светом, повреждение имущества и поваленные деревья. По состоянию на утро 1 октября временно без света остаются 42 тысяч клиентов в 32 селах и городках. Коммунальщики, спасатели и энергетики работают круглосуточно. Водо- и газоснабжение работает в штатном режиме.

«Для ликвидации последствий непогоды – откачка воды, расчистка дорог, ремонта сетей, привлечено более 500 работников и 85 единиц техники. Спасены 362 человека, эвакуированы 227 транспортных средств», — уточнил Кипер.

«Сегодня вице-премьер-министр Алексей Кулеба доложил о ситуации в городе, выяснении обстоятельств такого масштаба трагедии. Поручил ему провести полную проверку работы в Одессе, всех фактов, которые предшествовали трагедии и могли повлечь столь значительные негативные последствия. В эту пятницу ожидаю детальный доклад», — рассказал президент Украины Владимир Зеленский.