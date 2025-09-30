Live
  • Вт 30.09.2025
И ночь как день: синоптики прогнозируют необычные сутки в Харькове 1 октября

Погода 20:37   30.09.2025
Оксана Горун
Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды в Харькове и области на 1 октября.

Необычным его делает то, что температура воздуха будет одинаковой в течение всех суток — и днем, и ночью. В Харькове, по прогнозу, это будет 6 – 8° тепла. В области — 4 – 9° тепла.

Также в первый день октября на Харьковщине ожидают сильный ветер — 9 – 14 м/с с порывами в 15 – 20 м/с.

В регионе будет облачно с прояснениями, в Харькове днем ожидают дождь.

Отметим, погода сейчас «чудит» по всей Украине. Так, в Карпатах уже выпал снег.

Читайте также: «Кровавая луна»  над Харьковом — горожане наблюдали полное затмение

А вот Одессу 30 сентября затопило. В городе за сутки выпало больше месячной нормы осадков — подтопило дома и спасатели работали на шести локациях.

Автор: Оксана Горун
