И ночь как день: синоптики прогнозируют необычные сутки в Харькове 1 октября
Фото: пресс-служба Центрального парка Харькова
Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды в Харькове и области на 1 октября.
Необычным его делает то, что температура воздуха будет одинаковой в течение всех суток — и днем, и ночью. В Харькове, по прогнозу, это будет 6 – 8° тепла. В области — 4 – 9° тепла.
Также в первый день октября на Харьковщине ожидают сильный ветер — 9 – 14 м/с с порывами в 15 – 20 м/с.
В регионе будет облачно с прояснениями, в Харькове днем ожидают дождь.
Отметим, погода сейчас «чудит» по всей Украине. Так, в Карпатах уже выпал снег.
Читайте также: «Кровавая луна» над Харьковом — горожане наблюдали полное затмение
А вот Одессу 30 сентября затопило. В городе за сутки выпало больше месячной нормы осадков — подтопило дома и спасатели работали на шести локациях.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «И ночь как день: синоптики прогнозируют необычные сутки в Харькове 1 октября»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 20:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды в Харькове и области на 1 октября".