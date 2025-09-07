«Кровавая луна» сейчас над Харьковом — горожане наблюдают полное затмение

Полное лунное затмение — редкое астрономическое явление, которое украинцы могут наблюдать вечером 7 сентября.

Затмение Луны всегда происходит во время полнолуния, объясняет МГ «Объектив» астроном ХНУ им. В.Н. Каразина Владимир Кажанов. Относительно Солнца спутник располагается за Землей, то есть как бы скрывается за тенью нашей планеты.

Затмение начнется еще во время сумерек, поэтому условия наблюдения захода спутника в полутень Земли будут не очень благоприятными. А вот максимальной фазой, той самой «кровавой» Луной, при условии безоблачной погоды можно будет насладиться в полной мере. То есть самое интересное украинцы увидят. Максимум будет в 21:11, а завершится затмение в 23:55.

«В 19:30 Луна начинает тускнеть с одной стороны. А после 20:00 она погрузится в тень Земли. Луна будет иметь красноватый или коричневый цвет. Темный. Поэтому иногда говорят «кровавая» Луна. В 22:00 наступит также интересная фаза, которую рекомендую наблюдать. Когда Луна начнет выходить из тени, снова начнет ярко сиять в небе», — говорит Кажанов.

