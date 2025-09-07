“Кривавий місяць” зараз над Харковом – містяни спостерігають повне затемнення

Повне місячне затемнення — рідкісне астрономічне явище, яке українці можуть спостерігати увечері 7 вересня.

Затемнення Місяця завжди відбувається під час повні, пояснює МГ «Об’єктив» астроном ХНУ ім. В.М. Каразіна Володимир Кажанов. Відносно Сонця супутник розташовується за Землею, тобто ніби ховається за тінню нашої планети.

Почалося затемнення ще під час сутінок, тому умови споглядання заходу супутника в напівтінь Землі були не дуже сприятливими. А от максимальною фазою, тим самим “кривавим” Місяцем, за умови безхмарної погоди можна насолодитися вже повною мірою. Тобто найцікавіше українці побачать. Максимум о 21:11, а завершиться затемнення о 23:55.

“О 19:30 Місяць починає тьмянішати з одного боку. І після 20-ї він зануриться в тінь Землі. Місяць буде мати червонуватий або коричневий колір. Темний. Тому іноді кажуть “кривавий” Місяць. О 22-й настане також цікава фаза, яку рекомендую спостерігати. Коли Місяць почне виходити з тіні, знову почне яскраво в небі сяяти”, – говорить Кажанов.