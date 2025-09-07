Live
Палає будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки

Події 09:27   07.09.2025
Оксана Якушко
Росіяни використали для ударів по регіонах України 805 БпЛА та 13 ракет.

Вночі росіяни вдарили ракетами та БпЛА столицю, Дніпро, Кривий Ріг, Кременчук, Запоріжжя, Одесу.

У Києві вороги вкотре вдарили по житлових будинках та вперше атакували урядову будівлю – прем’єр-міністр Юлія Свириденко підтвердила пожежу у будівлі Кабміну.

У Святошинському районі з-під завалів багатоповерхівки витягли тіла 32-річної матері та 2-місячної дитини, повідомила Нацполіція.

У Кременчуці через обстріл частина міста без світла. Також пошкоджено міст через Дніпро – його перекрито.

Відео: Андрій Цаплієнко / Телеграм

Росіяни атакували за допомогою 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, які запустили із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське, Чауда – ТОТ Криму, повідомив Генштаб ЗСУ.

Також вороги використали 9 крилатих ракет Іскандер-К із Курської обл. – рф і 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із ТОТ Криму.

ППО України збили/подавили 751 повітряну ціль:

– 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

– 4 крилаті ракети Іскандер-К.

Зафіксовані влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

Автор: Оксана Якушко
