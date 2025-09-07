Горит здание Кабмина Украины, поврежден мост через Днепр – последствия атаки

Россияне использовали для ударов по регионам Украины 805 БПЛА и 13 ракет.

Ночью россияне ударили ракетами и БпЛА столицу, Днепр, Кривой Рог, Кременчуг, Запорожье, Одессу.

В Киеве враги в очередной раз ударили по жилым домам и впервые атаковали правительственное здание – премьер-министр Юлия Свириденко подтвердила пожар в здании Кабмина.

В Святошинском районе из-под завалов многоэтажки извлекли тела 32-летней матери и 2-месячного ребенка, сообщила Нацполиция.

В Кременчуге из-за обстрела часть города без света. Также поврежден мост через Днепр – он перекрыт.

Видео: Андрей Цаплиенко / Телеграм

Россияне атаковали с помощью 805 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов разных типов, которые запустили по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ТОТ Крыма, сообщил Генштаб ВСУ.

Также враги использовали 9 крылатых ракет Искандер-К из Курской обл. – РФ и 4 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 из ВОТ Крыма.

ПВО Украины сбили/подавили 751 воздушную цель:

— 747 враждебных БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов;

— 4 крылатые ракеты Искандер-К.

Зафиксированы попадания 9 ракет и 56 ударных БпЛА на 37 локациях, падение сбитых (обломки) на 8 локациях.