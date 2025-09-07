Live
Новини Харкова — головне 7 вересня: де росіяни атакували

Події 08:39   07.09.2025
Оксана Якушко
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Де на фронті в Харківській області найгарячіше – Генштаб ЗСУ

Сім разів атакували без успіху росіяни на Південно-Слобожанському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.

Бої були біля Вовчанська, Амбарного, Кам’янки та в напрямку Нововасилівки.

На Куп’янському напрямку 6 вересня відбулося шість атак загарбників. Українські захисники відбивали штурмові дії противника біля Куп’янська та в бік Новоплатонівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 12 разів, намагаючись прорвати оборону українських сил біля сіл Греківка, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі, Торське та у бік Шандриголового, Дерилового.

Автор: Оксана Якушко
