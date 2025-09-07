Live
П’ять боїв ідуть на півночі Харківщини – Генштаб

Фронт 16:12   07.09.2025
Оксана Горун
П'ять боїв ідуть на півночі Харківщини – Генштаб Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 7 вересня повідомив, що в неділю в регіоні ворог активно штурмує.

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили три атаки ворожих військ, ще п’ять бойових зіткнень тривають дотепер. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська, Амбарного та Кам’янки. На Куп’янському напрямку російські окупанти тричі намагалися прорвати нашу оборону в районі Куп’янська, два боєзіткнення досі тривають”, – поінформували в ГШ.

На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку окупанти провели дев’ять атак на українські позиції. Шість боїв тривають

Читайте також: Горить будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки

Нагадаємо, в останній тиждень російська армія докладає максимальних зусиль, щоб довести наявність тих “успіхів”, про які заявив у звіті Путіну начальник ГШ ЗС РФ Герасимов. Задля цього в самогубні забіги по Куп’янську відправляють піхоту з російськими прапорами. Докладніше – в огляді фронту від МГ “Об’єктив”.

Автор: Оксана Горун
