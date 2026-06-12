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На Харківщині тимчасово перекрили автодорогу – причина

Транспорт 11:52   12.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині тимчасово перекрили автодорогу – причина

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що через аварійність водопропускної труби тимчасово зупинили рух на трасі Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.

“З 11 червня 2026 року Службою відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області за погодженням з відповідними контролюючими органами запроваджено тимчасове закриття руху для всіх транспортних засобів на ділянці автомобільної дороги державного значення Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка від км 89+160 до км 97+013”, – пишуть у поліції.

Об’їзд закритої ділянки організовано дорогами місцевого значення:

  • С212220 «Під’їзд до села Киселі» (2,2 км);
  • С212203 «Кам’янка – Киселі» (7,3 км).

Про поновлення руху на вказаній ділянці в поліції обіцяють повідомити пізніше.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2026 в 11:52;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що через аварійність водопропускної труби тимчасово зупинили рух на трасі Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка.".