На Харьковщине временно перекрыли автодорогу – причина
В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что из-за аварийности водопропускной трубы временно остановили движение на трассе Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка.
«С 11 июня 2026 года Службой восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области по согласованию с соответствующими контролирующими органами введено временное закрытие движения для всех транспортных средств на участке автомобильной дороги государственного значения Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка от км 89+160 до км», – уточняют в полиции.
Объезд закрытого участка организован по дорогам местного значения:
- С212220 «Подъезд к селу Кисели» (2,2 км);
- С212203 «Каменка – Кисели» (7,3 км).
О возобновлении движения на указанном участке в полиции обещают сообщить позже.
Читайте также: С понедельника электрички в сторону Берестина будут ходить по-новому
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Украина; Теги: движение перекрыто, дороги, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщине временно перекрыли автодорогу – причина», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 11:52;