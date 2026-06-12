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На Харьковщине временно перекрыли автодорогу – причина

Транспорт 11:52   12.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
На Харьковщине временно перекрыли автодорогу – причина

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что из-за аварийности водопропускной трубы временно остановили движение на трассе Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка.

«С 11 июня 2026 года Службой восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области по согласованию с соответствующими контролирующими органами введено временное закрытие движения для всех транспортных средств на участке автомобильной дороги государственного значения Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка от км 89+160 до км», – уточняют в полиции.

Объезд закрытого участка организован по дорогам местного значения:

  • С212220 «Подъезд к селу Кисели» (2,2 км);
  • С212203 «Каменка – Кисели» (7,3 км).

О возобновлении движения на указанном участке в полиции обещают сообщить позже.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 11:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что из-за аварийности водопропускной трубы временно остановили движение на трассе Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка.".