На Харьковщине временно перекрыли автодорогу – причина

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что из-за аварийности водопропускной трубы временно остановили движение на трассе Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка.

«С 11 июня 2026 года Службой восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области по согласованию с соответствующими контролирующими органами введено временное закрытие движения для всех транспортных средств на участке автомобильной дороги государственного значения Т-21-10 Шевченково – Балаклея – Первомайский – Кегичевка от км 89+160 до км», – уточняют в полиции.

Объезд закрытого участка организован по дорогам местного значения:

С212220 «Подъезд к селу Кисели» (2,2 км);

С212203 «Каменка – Кисели» (7,3 км).

О возобновлении движения на указанном участке в полиции обещают сообщить позже.