С понедельника электрички в сторону Берестина будут ходить по-новому

В АО «Укрзалізниця» сообщают об обновлении в движении пригородных поездов на Харьковщине с понедельника из-за ремонтных работы инфраструктуры и улучшение ряда маршрутов

В частности с понедельника, 15 июня, изменяется расписание в сторону Берестина, пишут железнодорожники. Ряд поездов будет отправляться с начальных ранее, а именно:

Поезд №6693 Харьков – Берестин 17:25 — 20:03 (вместо 17:50 — 21:05)

Поезд №6660 Берестин – Сахновщина 20:54 — 21:58 (вместо 21:15 — 22:19).

Изменения в движении электричек есть и в других регионах Украины. С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте.