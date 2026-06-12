С понедельника электрички в сторону Берестина будут ходить по-новому
В АО «Укрзалізниця» сообщают об обновлении в движении пригородных поездов на Харьковщине с понедельника из-за ремонтных работы инфраструктуры и улучшение ряда маршрутов
В частности с понедельника, 15 июня, изменяется расписание в сторону Берестина, пишут железнодорожники. Ряд поездов будет отправляться с начальных ранее, а именно:
- Поезд №6693 Харьков – Берестин 17:25 — 20:03 (вместо 17:50 — 21:05)
- Поезд №6660 Берестин – Сахновщина 20:54 — 21:58 (вместо 21:15 — 22:19).
Изменения в движении электричек есть и в других регионах Украины. С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте.
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- Категории: Транспорт, Украина; Теги: берестин, маршруты, раписание, харьковщина, электрички;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 11:10;