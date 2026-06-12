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С понедельника электрички в сторону Берестина будут ходить по-новому

Транспорт 11:10   12.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
С понедельника электрички в сторону Берестина будут ходить по-новому

В АО «Укрзалізниця» сообщают об обновлении в движении пригородных поездов на Харьковщине с понедельника из-за ремонтных работы инфраструктуры и улучшение ряда маршрутов

В частности с понедельника, 15 июня, изменяется расписание в сторону Берестина, пишут железнодорожники. Ряд поездов будет отправляться с начальных ранее, а именно:

  • Поезд №6693 Харьков – Берестин 17:25 — 20:03 (вместо 17:50 — 21:05)
  • Поезд №6660 Берестин – Сахновщина 20:54 — 21:58 (вместо 21:15 — 22:19).

Изменения в движении электричек есть и в других регионах Украины. С расписанием поездов можно ознакомиться на сайте.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2026 в 11:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Укрзалізниця» сообщают об обновлении в движении пригородных поездов на Харьковщине с понедельника из-за ремонтных работы инфраструктуры и улучшение ряда маршрутов".