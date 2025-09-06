«Шоу самогубців» у Куп’янську, повернулись удари по енергетиці – огляд фронту

Росіяни інформаційно захоплюють Куп’янськ. Щоб виправдати реляції генерала Герасімова, окупанти влаштували в місті шоу самогубців із триколорами. На півночі Харківщини побільшало сплячих FPV-дронів. Через них до Козачої Лопані годинами не можуть прорватися «швидкі». Дрони на оптоволокні – вже в передмістях Харкова. Ворог відновив удари по енергетиці. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ «Об’єктив».

Коротко про ситуацію на фронті

Близько 20 боїв щодоби на Харківщині фіксував Генштаб ЗСУ протягом цього тижня. Виходячи з даних аналітиків «DeepState», дечого росіянам вдалося досягти. Зміни на мапу фронту на Харківщині вносили тричі. 2 вересня відкоригували лінію боєзіткнення поблизу держкордону – між селами Кам’янка та Строївка. Там частину донедавна «сірої» зони аналітики позначили як таку, що перейшла під контроль окупантів. 3 вересня зі звільненої до «сірої» зони перейшло село Мирове під Куп’янськом. 4 числа аналітики повідомили, що ворог просунувся на лівобережжі – поблизу Степової Новоселівки.

<br />

Побачити Куп’янськ – і померти

Ключова атака, до якої ворог вдався на цьому тижні, відбувалася не на землі, а в інформаційному просторі. Віртуальну реальність задіяли після викриття низки фейкових перемог, про які заявив у своєму звіті Путіну начальник Генштабу російської армії Герасимов. Першим заяви цього «полководця» спростував Генштаб ЗСУ. Слідом підключилися численні осінтери та аналітичні групи, включно з Інститутом вивчення війни. Генерал настільки перебільшив досягнення літньої наступальної кампанії, що це помітили навіть так звані «зет-воєнкори». Серед іншого Герасимов повідомив: «соединения и воинские части группировки войск «Запад» практически полностью блокируют город Купянск и освободили около половины его территории». У ЗСУ це коментували з відвертою іронією.

«Я з подивом дізнався, що в них вже майже заблокований Куп’янськ. З їхньої точки зору, там Куп’янськ усе – заблокований, оточений, вже майже капітулював. Так само як раніше в них був «взятий», наприклад, Часів Яр. Себто, якщо у них запитати: «Які у вас результати кампанії, чому ж ви за всю літню кампанію, коли ви тільки на один напрямок залучили 110 тисяч осіб, нічого не змогли особливо досягти?», – вони скажуть: «Ну, от ми Часів Яр взяли». Це, правда, не відповідає дійсності. Але ж казати можна. Так само з Куп’янськом», – сказав речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов.

Тим часом у російській провоєнній сфері сталося справжнє «прозріння». Блогери, які ще остаточно не втратили зв’язок із реальністю, писали, що інформація з місць – зовсім інша. Звісно, виникли версії, що це не генерал дурить Путіна, а підлеглі дурять генерала. Хай там як, а надалі окупантам довелося помирати за байки Герасимова. У спробі довести «контроль над половиною Куп’янська» спочатку загарбники просто скинули з дрона російський прапор із магнітами на Куп’янську телевежу. Але такий «доказ» не вдовольнив навіть найбільш лояльних «зетників». Тож надалі в місті розпочався парад самогубців.

Відео: Міноборони РФ

«Загнати кудись, якомога найглибше, в населений пункт декількох суїцидників з трикольоровою ганчіркою типу «Аквафреш» і продемонструвати нібито те, що вони контролюють населений пункт. От ми в центрі Куп’янська. Справа у тому, що зараз все ще є зеленка. І росіяни дійсно мають можливість виходу на Куп’янськ з північно-східної частини. Тобто коли у тебе є зайвий людський ресурс, ти можеш собі дозволити влаштовувати ось такі перформанси з суїцидниками. Суїцидників нейтралізували», – зазначив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко.

Команда «DeepState» відзначила: наявність противника на північних околицях Куп’янська не є новиною. Загарбники постійно здійснюють спроби просочуватися в місто та закріпитися хоча б не околицях. Для цього росіяни часто перевдягаються в цивільний одяг. А за повідомленнями Інституту вивчення війни – ще й використовують для пересування міську каналізацію.

Нашестя FPV на півночі Харківщини

На півночі Харківщини тим часом відбувається нашестя FPV-дронів. Про це заявив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. На цьому тижні сплячі дрони в районі Козачої Лопані призвели до трагедії. Четверо жителів селища, знайшовши такий дрон, намагалися його розібрати. Бойова частина здетонувала – і двоє чоловіків загинули на місці. Ще двоє отримали вибухові поранення. Але «швидка» не могла дістатися до них протягом семи годин. Адже на дорозі «Дергачі – Козача Лопань» постійно чатують російські дрони.

Дрони на оптоволокні долітають до передмість Харкова

Утім зона небезпеки на півночі Харківщини постійно розширюється. За останній тиждень неодноразово з РСЗВ обстрілювали селище Слатине. Там і в сусідній Прудянці фіксували також ворожі дрони. Задоренко відзначає: наразі вони долітають набагато глибше в бік Харкова. Небезпечна зона вже наближається до окружної.

«Якщо ворог застосовує оптоволокно, то цей дрон може долітати на 30 км. І сьогодні ці дрони долітають до Черкаської Лозової – це сусідня громада. Це вже передмістя міста Харкова, селище Лісне. Ці дрони долітають до Руської Лозової, що робить уже велику небезпеку для людей, які проживають у передмісті Харкова, бо там проживає велика кількість людей. І велика кількість транспортних засобів», – розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

По самому Харкову ударів FPV на оптоволокні наразі не фіксували. Проте протягом літа міський голова Ігор Терехов декілька разів інформував про удари «звичайних» FPV – зокрема, один був у липні, ще два – у червні. Українські захисники поки що не прогнозують «нашестя» дронів на оптоволокні безпосередньо на Харків – через віддаленість міста від лінії бойового зіткнення.

Відновлення ударів по енергетиці

Росіяни відновили удари по енергетиці Харківщини. У ніч із 3 на 4 вересня наліт «шахедів» залишив без електрики жителів Лозової та частини Близнюківської громади. За добу електрику відновили в шести селах Близнюківської громади. Проте ситуація в Лозовій залишалася важкою. Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 5 вересня інформував, що в Лозовій абонентам включають електрику почергово – по три години в різних районах. Мер міста Сергій Зеленський при цьому зазначив, що більша частина лозівчан без світла, а чітких графіків погодинних відключень досі немає. Попри це критична інфраструктура міста працювала, воду подавали без перебоїв.