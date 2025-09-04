Поранених у Козачій Лопані змогли шпиталізували через сім годин
Начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомив, що поранених внаслідок детонації ворожого дрона у Козачій Лопані шпиталізували. Зробити це вдалося тільки через сім годин.
За його словами, із селища чоловіків вивезли місцеві мешканці. Поранених передали медикам «швидкої». У чоловіків – стан середньої важкості, контузії, численні опіки та уламкові поранення. Їх вже доставили до однієї з харківських лікарень. Наразі загрози життю немає.
«Сьогоднішня подія – це приклад кричущої людської недбалості та повної відсутності інстинкту самозбереження, який ставить під загрозу життя інших людей. Сподіваюсь, що мешканці прикордоння зроблять правильні висновки з цієї історії та наважаться на евакуацію, поки не стало занадто пізно», – зазначив Задоренко.
Нагадаємо, 4 вересня близько 9:00-9:30 унаслідок детонації російського дрона в Козачій Лопані загинуло двоє місцевих мешканців, ще двоє отримали травми, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Пізніше він уточнив, що через ворожі дрони карети «швидкої» не змогли заїхати до Козачої Лопані.
