Харківщина у вогні: фото руйнувань через “прильоти” показала прокуратура
У Харківській облпрокуратурі опублікували фото з місць ударів російських БпЛА у Харківській області.
За даними правоохоронців, у ніч на 4 вересня окупанти били по Чугуївському і Лозівському районах. Так по Чугуєву били в період із 00:35 до 01:35.
“У с. Малинівка влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнули пожежі. Чоловік та жінка отримали поранення. Ще троє чоловіків дістали гострої стресової реакції. Пошкоджено будинки, автомобілі“, – пишуть у прокуратурі.
Також дісталося й Лозовському району. Правоохоронці зафіксували удари безпілотниками “Герань-2”.
“За процесуального керівництва Чугуївської та Лозівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у відомстві.
4 Вересня 2025 в 10:03
