Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +19°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Харківщина у вогні: фото руйнувань через “прильоти” показала прокуратура

Події 10:03   04.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Харківщина у вогні: фото руйнувань через “прильоти” показала прокуратура

У Харківській облпрокуратурі опублікували фото з місць ударів російських БпЛА у Харківській області.

За даними правоохоронців, у ніч на 4 вересня окупанти били по Чугуївському і Лозівському районах. Так по Чугуєву били в період із 00:35 до 01:35.

У с. Малинівка влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнули пожежі. Чоловік та жінка отримали поранення. Ще троє чоловіків дістали гострої стресової реакції. Пошкоджено будинки, автомобілі“, – пишуть у прокуратурі.

Також дісталося й Лозовському району. Правоохоронці зафіксували удари безпілотниками “Герань-2”.

За процесуального керівництва Чугуївської та Лозівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у відомстві.

Читайте також: Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію у Куп’янську

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло
Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло
04.09.2025, 11:12
Харківщина у вогні: фото руйнувань через “прильоти” показала прокуратура
Харківщина у вогні: фото руйнувань через “прильоти” показала прокуратура
04.09.2025, 10:03
Через фейкову “Дію” виманювали гроші в людей – відео затримання молодиків
Через фейкову “Дію” виманювали гроші в людей – відео затримання молодиків
04.09.2025, 10:35
Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську
Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську
04.09.2025, 09:37
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
04.09.2025, 09:07

Новини за темою:

09:07
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
20:26
Історії незламних бізнесменів можна побачити в метро Харкова
10:11
131 людина загинула в Куп’янську через обстріли з початку року – Беседін
13:43
«За кожним з обстрілів – страшні трагедії»: у серпні загинули семеро харків’ян
09:04
Били БпЛА, КАБами та дронами – Синєгубов про наслідки “прильотів”

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Харківщина у вогні: фото руйнувань через “прильоти” показала прокуратура»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 10:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облпрокуратурі опублікували фото з місць ударів російських БпЛА у Харківській області.".