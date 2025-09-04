Харківщина у вогні: фото руйнувань через “прильоти” показала прокуратура

У Харківській облпрокуратурі опублікували фото з місць ударів російських БпЛА у Харківській області.

За даними правоохоронців, у ніч на 4 вересня окупанти били по Чугуївському і Лозівському районах. Так по Чугуєву били в період із 00:35 до 01:35.

“У с. Малинівка влучання зафіксовано по приватному житловому сектору, спалахнули пожежі. Чоловік та жінка отримали поранення. Ще троє чоловіків дістали гострої стресової реакції. Пошкоджено будинки, автомобілі“, – пишуть у прокуратурі.

Також дісталося й Лозовському району. Правоохоронці зафіксували удари безпілотниками “Герань-2”.

“За процесуального керівництва Чугуївської та Лозівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)“, – додали у відомстві.