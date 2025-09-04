Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську
Військовий оглядач Костянтин Машовець пояснив, що наразі армія РФ намагається досягти двох основних цілей на Куп’янському напрямку.
Насамперед росіяни прагнуть утриматися на північних околицях Куп’янська, а також повністю захопити Кіндрашівку.
“Протягом попереднього тижня ЗСУ контратакували противника, що вклинився, як на північній околиці міста, так і на захід, на південний захід від дороги Р-79 Куп’янськ – Дворічна. Їм вдалося практично повністю вибити супротивника із цих районів. Однак він все ж таки зумів утриматися в районі міського цвинтаря”, – констатував він.
Через те що раніше ЗС РФ захопили Радьківку, загострилася ситуація і біля Кіндрашівки. Так тепер росіяни прагнуть повністю окупувати село – наразі бої точаться у районах Садової та Спортивної вулиць, а також поблизу відділення “Укрпошти”.
Машовець зазначив, що ворог зумів захопити території і на заході від Кам’янки.
“З тактичної точки зору це важливо в тому сенсі, що передові позиції ЗСУ в районі Фиголівки знаходилися в 1,3 км від річки Оскіл, що різко ускладнювало для противника маневр силами і засобами з північної частини плацдарму в його центральну і південну частини, а також переміщення предметів матеріально-технічного постачання в Новомлинськ в тому ж напрямку, мається на увазі – по дорозі Красне Перше – Новомлинськ, що йде вздовж Осколу. Противник зумів на цій ділянці на кілька сотень метрів (до 1 кілометра) їх відсунути в західному напрямку”, – додав експерт.
