Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську

Україна 09:37   04.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську

Військовий оглядач Костянтин Машовець пояснив, що наразі армія РФ намагається досягти двох основних цілей на Куп’янському напрямку.

Насамперед росіяни прагнуть утриматися на північних околицях Куп’янська, а також повністю захопити Кіндрашівку.

“Протягом попереднього тижня ЗСУ контратакували противника, що вклинився, як на північній околиці міста, так і на захід, на південний захід від дороги Р-79 Куп’янськ – Дворічна. Їм вдалося практично повністю вибити супротивника із цих районів. Однак він все ж таки зумів утриматися в районі міського цвинтаря”, – констатував він.

Через те що раніше ЗС РФ захопили Радьківку, загострилася ситуація і біля Кіндрашівки. Так тепер росіяни прагнуть повністю окупувати село – наразі бої точаться у районах Садової та Спортивної вулиць, а також поблизу відділення “Укрпошти”.

Машовець зазначив, що ворог зумів захопити території і на заході від Кам’янки.

“З тактичної точки зору це важливо в тому сенсі, що передові позиції ЗСУ в районі Фиголівки знаходилися в 1,3 км від річки Оскіл, що різко ускладнювало для противника маневр силами і засобами з північної частини плацдарму в його центральну і південну частини, а також переміщення предметів матеріально-технічного постачання в Новомлинськ в тому ж напрямку, мається на увазі – по дорозі Красне Перше – Новомлинськ, що йде вздовж Осколу. Противник зумів на цій ділянці на кілька сотень метрів (до 1 кілометра) їх відсунути в західному напрямку”, – додав експерт.

Читайте також: Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську
Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську
04.09.2025, 09:37
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
04.09.2025, 09:07
Новини Харкова — головне 4 вересня: 40 тисяч абонентів у Лозовій без світла
Новини Харкова — головне 4 вересня: 40 тисяч абонентів у Лозовій без світла
04.09.2025, 09:11
Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС
Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС
04.09.2025, 08:00
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
04.09.2025, 07:26

Новини за темою:

08:21
На півночі Харківщини кількість боїв зросла до 11 – зведення Генштабу
16:46
Три бої тривають на півночі області – дані Генштабу на 16:00
16:30
Росіяни з триколором бігають по Куп’янську – що відбувається в місті (відео)
12:15
ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі області складна – як минула доба
11:52
Мирове на Куп’янщині знову стало “сірою зоною”, точаться бої – Deep State

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 09:37;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оглядач Костянтин Машовець пояснив, що наразі армія РФ намагається досягти двох основних цілей на Куп’янському напрямку.".