Полностью выбить врага не удалось – Машовец о ситуации в Купянске
Военный обозреватель Константин Машовец объяснил, что на данный момент армия РФ пытается добиться двух основных целей на Купянском направлении.
Прежде всего, россияне стремятся удержаться на северных окраинах Купянска, а также полностью захватить Кондрашовку.
«В течение предыдущей недели ВСУ контратаковали вклинившегося противника, как на северной окраине города, так и западнее, юго-западнее дороги Р-79 Купянск – Двуречная. Им удалось практически полностью выбить противника из этих районов. Однако он всё же сумел удержаться в районе городского кладбища», – констатировал Машовец.
Из-за того, что ранее ВС РФ захватили Радьковку, обострилась ситуация и около Кондрашовки. Так теперь россияне стремятся полностью оккупировать село – на данный момент бои идут в районах Садовой и Спортивной улиц, а также вблизи отделения «Укрпочты».
Машовец отметил, что вероятно, враг сумел захватить территории и на западе от Каменки.
«С тактической точки зрения это важно в том смысле, что передовые позиции ВСУ в районе Фиголовки находились в 1,3 километра от реки Оскол, что резко усложняло для противника манёвр силами и средствами из северной части плацдарма в его центральную и южную части, а также перемещение предметов материально-технического снабжения в том же направлении, имеется ввиду – по дороге Красное Первое – Новомлынск, которая идёт вдоль Оскола. Противник сумел на этом участке на несколько сот метров (до 1 километра) их (Силы обороны Украины, – ред.) отодвинуть в западном направлении», – добавил эксперт.
Читайте также: Синегубов: 40 тысяч людей остались без света в Лозовой из-за обстрелов
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Полностью выбить врага не удалось – Машовец о ситуации в Купянске»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 09:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный обозреватель Константин Машовец объяснил, что на данный момент армия РФ пытается добиться двух основных целей на Купянском направлении.".