Полностью выбить врага не удалось – Машовец о ситуации в Купянске

Украина 09:37   04.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Военный обозреватель Константин Машовец объяснил, что на данный момент армия РФ пытается добиться двух основных целей на Купянском направлении.

Прежде всего, россияне стремятся удержаться на северных окраинах Купянска, а также полностью захватить Кондрашовку.

«В течение предыдущей недели ВСУ контратаковали вклинившегося противника, как на северной окраине города, так и западнее, юго-западнее дороги Р-79 Купянск – Двуречная. Им удалось практически полностью выбить противника из этих районов. Однако он всё же сумел удержаться в районе городского кладбища», – констатировал Машовец.

Из-за того, что ранее ВС РФ захватили Радьковку, обострилась ситуация и около Кондрашовки. Так теперь россияне стремятся полностью оккупировать село – на данный момент бои идут в районах Садовой и Спортивной улиц, а также вблизи отделения «Укрпочты».

Машовец отметил, что вероятно, враг сумел захватить территории и на западе от Каменки.

«С тактической точки зрения это важно в том смысле, что передовые позиции ВСУ в районе Фиголовки находились в 1,3 километра от реки Оскол, что резко усложняло для противника манёвр силами и средствами из северной части плацдарма в его центральную и южную части,  а также перемещение предметов материально-технического снабжения в том же направлении, имеется ввиду – по дороге Красное Первое – Новомлынск, которая идёт вдоль Оскола. Противник сумел на этом участке на несколько сот метров (до 1 километра) их (Силы обороны Украины, – ред.) отодвинуть в западном направлении», – добавил эксперт.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
