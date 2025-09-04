Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Синегубов: 40 тысяч людей остались без света в Лозовой из-за обстрелов

Происшествия 09:07   04.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Синегубов: 40 тысяч людей остались без света в Лозовой из-за обстрелов Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

О последствиях российских ударов на Харьковщине рассказал утром 4 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты атаковали Лозовской район БпЛА.

«В результате обстрела от электроснабжения отключены около 40 тысяч абонентов в г. Лозовая и почти 700 абонентов в шести населенных пунктах Близнюковской громады», – уточнил начальник ХОВА.

На данный момент специалисты занимаются ремонтно-восстановительными работами.

Кроме того, результате обстрелов в регионе погиб 50-летний мужчина. Еще шестеро людей получили ранения.

За сутки по региону ударили:

▪️12 БпЛА типа «Шахед»;

▪️два БпЛА типа «Молния»;

▪️четыре fpv-дрона.

Из-за обстрелов на Харьковщине есть следующие разрушения:

– в г. Харьков повреждено остекление окон учебного заведения;

– в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Цуповка);

– в Купянском районе поврежден частный дом, гараж (с. Водяное);

– в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Белый Колодец); частный дом, три автомобиля, электросети (поселок Малиновка); автобус, здание предприятия (г. Чугуев), ангар свинофермы (с. Лиман).

Читайте также: На севере Харьковщины количество боев возросло до 11 – сводка Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 4 сентября: 40 тысяч абонентов в Лозовой без света
Новости Харькова — главное 4 сентября: 40 тысяч абонентов в Лозовой без света
04.09.2025, 09:11
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
03.09.2025, 16:30
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
03.09.2025, 20:35
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
03.09.2025, 19:19
Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты
Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты
04.09.2025, 07:26
Сегодня 4 сентября: какой день в истории
Сегодня 4 сентября: какой день в истории
04.09.2025, 06:00

Новости по теме:

20:26
Истории несокрушимых бизнесменов можно увидеть в метро Харькова
10:11
131 человек погиб в Купянске из-за обстрелов с начала года – Беседин
13:43
«За каждым обстрелом – страшные трагедии»: в августе погибли семь харьковчан
09:04
Били БпЛА, КАБами и дронами – Синегубов о последствиях «прилетов»
08:51
Погибшая и трое пострадавших – результаты обстрелов Харьковщины

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Синегубов: 40 тысяч людей остались без света в Лозовой из-за обстрелов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 09:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях российских ударов на Харьковщине рассказал утром 4 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.".