Синегубов: 40 тысяч людей остались без света в Лозовой из-за обстрелов

О последствиях российских ударов на Харьковщине рассказал утром 4 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, оккупанты атаковали Лозовской район БпЛА.

«В результате обстрела от электроснабжения отключены около 40 тысяч абонентов в г. Лозовая и почти 700 абонентов в шести населенных пунктах Близнюковской громады», – уточнил начальник ХОВА.

На данный момент специалисты занимаются ремонтно-восстановительными работами.

Кроме того, результате обстрелов в регионе погиб 50-летний мужчина. Еще шестеро людей получили ранения.

За сутки по региону ударили:

▪️12 БпЛА типа «Шахед»;

▪️два БпЛА типа «Молния»;

▪️четыре fpv-дрона.

Из-за обстрелов на Харьковщине есть следующие разрушения:

– в г. Харьков повреждено остекление окон учебного заведения;

– в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Цуповка);

– в Купянском районе поврежден частный дом, гараж (с. Водяное);

– в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Белый Колодец); частный дом, три автомобиля, электросети (поселок Малиновка); автобус, здание предприятия (г. Чугуев), ангар свинофермы (с. Лиман).