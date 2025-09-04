Синегубов: 40 тысяч людей остались без света в Лозовой из-за обстрелов
О последствиях российских ударов на Харьковщине рассказал утром 4 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, оккупанты атаковали Лозовской район БпЛА.
«В результате обстрела от электроснабжения отключены около 40 тысяч абонентов в г. Лозовая и почти 700 абонентов в шести населенных пунктах Близнюковской громады», – уточнил начальник ХОВА.
На данный момент специалисты занимаются ремонтно-восстановительными работами.
Кроме того, результате обстрелов в регионе погиб 50-летний мужчина. Еще шестеро людей получили ранения.
За сутки по региону ударили:
▪️12 БпЛА типа «Шахед»;
▪️два БпЛА типа «Молния»;
▪️четыре fpv-дрона.
Из-за обстрелов на Харьковщине есть следующие разрушения:
– в г. Харьков повреждено остекление окон учебного заведения;
– в Харьковском районе поврежден автомобиль (с. Цуповка);
– в Купянском районе поврежден частный дом, гараж (с. Водяное);
– в Чугуевском районе поврежден частный дом (с. Белый Колодец); частный дом, три автомобиля, электросети (поселок Малиновка); автобус, здание предприятия (г. Чугуев), ангар свинофермы (с. Лиман).
