Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
Про наслідки російських ударів на Харківщині розповів 4 вересня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, окупанти атакували Лозівський район БпЛА.
“Внаслідок обстрілу від електропостачання відключено близько 40 тисяч абонентів у м. Лозова та майже 700 абонентів у шести населених пунктах Близнюківської громади”, – уточнив начальник ХОВА.
Наразі фахівці займаються ремонтно-відновлювальними роботами.
Крім того, внаслідок обстрілів регіону загинув 50-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення.
За добу по регіону вдарили:
▪️12 БпЛА типу «Шахед»;
▪️два БпЛА типу «Молния»;
▪️чотири fpv-дрони.
Через обстріли на Харківщині є наступні руйнування:
– у м. Харків пошкоджено скління вікон навчального закладу;
– у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка);
– у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (с. Водяне);
– у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь); приватний будинок, 3 автомобілі, електромережі (сел. Малинівка); автобус, будівлю підприємства (м. Чугуїв), ангар свиноферми (с. Лиман).
