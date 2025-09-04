Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли

Події 09:07   04.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Про наслідки російських ударів на Харківщині розповів 4 вересня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, окупанти атакували Лозівський район БпЛА.

“Внаслідок обстрілу від електропостачання відключено близько 40 тисяч абонентів у м. Лозова та майже 700 абонентів у шести населених пунктах Близнюківської громади”, – уточнив начальник ХОВА.

Наразі фахівці займаються ремонтно-відновлювальними роботами.

Крім того, внаслідок обстрілів регіону загинув 50-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення.

За добу по регіону вдарили:

▪️12 БпЛА типу «Шахед»;

▪️два БпЛА типу «Молния»;

▪️чотири fpv-дрони.

Через обстріли на Харківщині є наступні руйнування:

– у м. Харків пошкоджено скління вікон навчального закладу;

– у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка);

– у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (с. Водяне);

– у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь); приватний будинок, 3 автомобілі, електромережі (сел. Малинівка); автобус, будівлю підприємства (м. Чугуїв), ангар свиноферми (с. Лиман).

Читайте також: На півночі Харківщини кількість боїв зросла до 11 – зведення Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську
Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську
04.09.2025, 09:37
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
04.09.2025, 09:07
Новини Харкова — головне 4 вересня: 40 тисяч абонентів у Лозовій без світла
Новини Харкова — головне 4 вересня: 40 тисяч абонентів у Лозовій без світла
04.09.2025, 09:11
Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС
Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС
04.09.2025, 08:00
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
04.09.2025, 07:26

Новини за темою:

20:26
Історії незламних бізнесменів можна побачити в метро Харкова
10:11
131 людина загинула в Куп’янську через обстріли з початку року – Беседін
13:43
«За кожним з обстрілів – страшні трагедії»: у серпні загинули семеро харків’ян
09:04
Били БпЛА, КАБами та дронами – Синєгубов про наслідки “прильотів”
08:51
Загибла та троє постраждалих – результати обстрілів Харківщини

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 09:07;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки російських ударів на Харківщині розповів 4 вересня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.".