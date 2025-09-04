Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли

Про наслідки російських ударів на Харківщині розповів 4 вересня вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, окупанти атакували Лозівський район БпЛА.

“Внаслідок обстрілу від електропостачання відключено близько 40 тисяч абонентів у м. Лозова та майже 700 абонентів у шести населених пунктах Близнюківської громади”, – уточнив начальник ХОВА.

Наразі фахівці займаються ремонтно-відновлювальними роботами.

Крім того, внаслідок обстрілів регіону загинув 50-річний чоловік. Ще шестеро людей отримали поранення.

За добу по регіону вдарили:

▪️12 БпЛА типу «Шахед»;

▪️два БпЛА типу «Молния»;

▪️чотири fpv-дрони.

Через обстріли на Харківщині є наступні руйнування:

– у м. Харків пошкоджено скління вікон навчального закладу;

– у Харківському районі пошкоджено автомобіль (с. Цупівка);

– у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок, гараж (с. Водяне);

– у Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Білий Колодязь); приватний будинок, 3 автомобілі, електромережі (сел. Малинівка); автобус, будівлю підприємства (м. Чугуїв), ангар свиноферми (с. Лиман).