Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +16°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

На півночі Харківщини кількість боїв зросла до 11 – зведення Генштабу

Україна 08:21   04.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
На півночі Харківщини кількість боїв зросла до 11 – зведення Генштабу

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби кількість боїв у Харківській області зросла до 17. 

Так, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни спробували прорвати оборону українських захисників 11 разів біля Вовчанська.

Тим часом на Куп’янському – Сили оборони відбили шість штурмів ворога в районі Куп’янська та Петропавлівки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень. Вчора противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував 28 ракет, скинув 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5088 обстрілів, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6104 дронів-камікадзе“, – уточнили у ГШ.

Втрати ЗС РФ такі:

Читайте також: Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську
Повністю вибити ворога не вдалося – Машовець про ситуацію в Куп’янську
04.09.2025, 09:37
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
Синєгубов: 40 тисяч людей залишилися без світла у Лозовій через обстріли
04.09.2025, 09:07
Новини Харкова — головне 4 вересня: 40 тисяч абонентів у Лозовій без світла
Новини Харкова — головне 4 вересня: 40 тисяч абонентів у Лозовій без світла
04.09.2025, 09:11
Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС
Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС
04.09.2025, 08:00
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
04.09.2025, 07:26

Новини за темою:

08:21
На півночі Харківщини кількість боїв зросла до 11 – зведення Генштабу
16:46
Три бої тривають на півночі області – дані Генштабу на 16:00
16:30
Росіяни з триколором бігають по Куп’янську – що відбувається в місті (відео)
12:15
ОТУВ “Харків”: ситуація на півночі області складна – як минула доба
11:52
Мирове на Куп’янщині знову стало “сірою зоною”, точаться бої – Deep State

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «На півночі Харківщини кількість боїв зросла до 11 – зведення Генштабу»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 08:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби кількість боїв у Харківській області зросла до 17. ".