На півночі Харківщини кількість боїв зросла до 11 – зведення Генштабу
За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби кількість боїв у Харківській області зросла до 17.
Так, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни спробували прорвати оборону українських захисників 11 разів біля Вовчанська.
Тим часом на Куп’янському – Сили оборони відбили шість штурмів ворога в районі Куп’янська та Петропавлівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 боєзіткнень. Вчора противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних ударів, застосував 28 ракет, скинув 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5088 обстрілів, зокрема 25 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6104 дронів-камікадзе“, – уточнили у ГШ.
Втрати ЗС РФ такі:
4 Вересня 2025 в 08:21
