Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС
За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби в регіоні вирували 26 пожеж. Чотири з них виникли через “прильоти”.
Загоряння внаслідок обстрілів зафіксували у Лозівському та Чугуївському районах.
“Вночі ворог здійснив атаку ударними БпЛА на селище Малинівка та м. Чугуїв Чугуївського району. У першому випадку влучання прийшлось на приватне подвір’я, внаслідок чого виникла пожежа у приватному будинку та 2 легкових авто площею 80 м кв. Постраждали 5 цивільних людей”, – пишуть у ДСНС.
Внаслідок іншого “прильоту” горіло цивільне підприємство на площі 50 квадратних метрів.
Крім того, протягом доби 13 пожеж вирували у природних екосистемах на загальній площі 10,7 га. Ще три лісові пожежі досі намагаються загасити рятувальники.
Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 08:00
