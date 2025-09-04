Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +14°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути

Суспільство 07:26   04.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути Фото: АТ “Укрзалізниця”

Про те, що на Харківщині деякі приміські потяги змінюють свої маршрути, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

У повідомленні зазначають, що зміни у русі електричок пов’язані з підвищеною небезпекою у Харківській області.

Таким чином, до/з станції Варварівка обмежують такі поїзди:

– №6272 Синельникове-1 – Варварівка (замість Синельникове-1 – Самійлівка).

– №6277 Варварівка – Дніпро (замість Самійлівка – Дніпро).

Також в Укрзалізниці просять враховувати зміни під час планування маршрутів.

Читайте також: Росіяни постійно намагаються знайти слабкі місця на Харківщині – Жорін

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС
Удар по Чугуївщині: п’ятеро людей поранені, виникли пожежі – дані ДСНС
04.09.2025, 08:00
«Пошрамований бомбами і ракетами»: який вигляд має Куп’янськ з повітря (відео)
«Пошрамований бомбами і ракетами»: який вигляд має Куп’янськ з повітря (відео)
03.09.2025, 19:19
Росіяни з триколором бігають по Куп’янську – що відбувається в місті (відео)
Росіяни з триколором бігають по Куп’янську – що відбувається в місті (відео)
03.09.2025, 16:30
На ремонт укриття в Харкові виділили 3 млн грн, половину вкрали
На ремонт укриття в Харкові виділили 3 млн грн, половину вкрали
03.09.2025, 18:16
“Готові до будь-якого сценарію”: мер про долю постраждалої багатоповерхівки
“Готові до будь-якого сценарію”: мер про долю постраждалої багатоповерхівки
03.09.2025, 15:45
Ледь поміщається на руках: як виросла народжена під Харковом біла тигриця 📹
Ледь поміщається на руках: як виросла народжена під Харковом біла тигриця 📹
03.09.2025, 17:45

Новини за темою:

19:45
У неділю тролейбуси не ходитимуть в одному з районів Харкова
12:23
У Харкові пропонують запустити новий маршрут трамваю
17:59
У Харкові маршрути змінять трамваї та тролейбуси 12 липня майже на весь день
18:34
Завтра тролейбус повернеться на свій маршрут в одному з районів Харкова
18:28
Завтра тролейбус змінить маршрут на пів дня в одному із районів Харкова

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 07:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на Харківщині деякі приміські потяги змінюють свої маршрути, повідомили в АТ «Укрзалізниця».".