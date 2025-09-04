Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути
Фото: АТ “Укрзалізниця”
Про те, що на Харківщині деякі приміські потяги змінюють свої маршрути, повідомили в АТ «Укрзалізниця».
У повідомленні зазначають, що зміни у русі електричок пов’язані з підвищеною небезпекою у Харківській області.
Таким чином, до/з станції Варварівка обмежують такі поїзди:
– №6272 Синельникове-1 – Варварівка (замість Синельникове-1 – Самійлівка).
– №6277 Варварівка – Дніпро (замість Самійлівка – Дніпро).
Також в Укрзалізниці просять враховувати зміни під час планування маршрутів.
Читайте також: Росіяни постійно намагаються знайти слабкі місця на Харківщині – Жорін
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Транспорт, Україна; Теги: маршрут, потяги, пригородные электрички, харківщина, электрички;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 07:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що на Харківщині деякі приміські потяги змінюють свої маршрути, повідомили в АТ «Укрзалізниця».".