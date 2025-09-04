Через небезпеку на Харківщині електрички змінюють маршрути

Про те, що на Харківщині деякі приміські потяги змінюють свої маршрути, повідомили в АТ «Укрзалізниця».

У повідомленні зазначають, що зміни у русі електричок пов’язані з підвищеною небезпекою у Харківській області.

Таким чином, до/з станції Варварівка обмежують такі поїзди:

– №6272 Синельникове-1 – Варварівка (замість Синельникове-1 – Самійлівка).

– №6277 Варварівка – Дніпро (замість Самійлівка – Дніпро).

Також в Укрзалізниці просять враховувати зміни під час планування маршрутів.