Росіяни постійно намагаються знайти слабкі місця на Харківщині – Жорін
Літній наступ ЗС РФ із приходом осені не зупинився, констатує заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.
“Не став би особливо радіти тому, що літній наступ росіян провалився. Бо він же не зупинився, – пише Жорін у своєму телеграм-каналі. – Так, стратегічних успіхів рф не мала, незважаючи на величезні вкинуті ресурси та зусилля. Чергова вже дата «взяття під повний контроль Донбасу» також зірвана. На інших напрямках пов***буватись теж особливо немає чим”.
Літо, що минуло, є рекордним за кількістю втрат у супротивника, припустив Жорін і зазначив, що росіяни розгортають новий етап наступальних дій.
“Стабільно дуже важкий Покровський напрямок, постійно русаки намагаються знайти слабкі місця на Харківщині. Плюс, наступальні дії посилюють на Запорізькому та Херсонському напрямках. Впевнений, не відмовляться від планів на Сумщині. Тож до провалів ворога я б не став надто оптимістично ставитись”, – додав заступник командира 3-ї ОШБр.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: жорин, новини Харкова, фронт;
Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2025 в 21:28
