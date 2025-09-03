Россияне постоянно пытаются найти слабые места на Харьковщине — Жорин
Летнее наступление ВС РФ с приходом осени не остановилось, констатирует заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.
«Не стал бы особо радоваться тому, что летнее наступление россиян провалилось. Потому что оно же не остановилось, — пишет Жорин в своем Telegram-канале. — Да, стратегических успехов рф не имела, несмотря на огромные вложенные ресурсы и усилия. Очередная уже дата «взятия под полный контроль Донбасса» также сорвана. На других направлениях пов***бываться тоже особо нечем».
Прошедшее лето вероятно является рекордным по количеству потерь у противника, предположил Жорин и отметил, что россияне разворачивают новый этап наступательных действий.
«Стабильно очень тяжелое Покровское направление, постоянно русаки пытаются найти слабые места в Харьковской области. Плюс, наступательные действия усиливаются на Запорожском и Херсонском направлениях. Уверен, не откажутся от планов на Сумщине. Поэтому к провалам врага я бы не стал слишком оптимистично относиться», — добавил заместитель командира 3-й ОШБр.
Читайте также: «Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
Новости по теме:
- Категории: Фронт, Харьков; Теги: жорин, новости Харькова, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Россияне постоянно пытаются найти слабые места на Харьковщине — Жорин»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 сентября 2025 в 21:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Летнее наступление ВС РФ с приходом осени не остановилось, констатирует заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.".