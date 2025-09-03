Live
Россияне постоянно пытаются найти слабые места на Харьковщине — Жорин

Фронт 21:28   03.09.2025
Елена Нагорная
Россияне постоянно пытаются найти слабые места на Харьковщине — Жорин Фото: Максим Жорин / Telegram

Летнее наступление ВС РФ с приходом осени не остановилось, констатирует заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

«Не стал бы особо радоваться тому, что летнее наступление россиян провалилось. Потому что оно же не остановилось, — пишет Жорин в своем Telegram-канале. — Да, стратегических успехов рф не имела, несмотря на огромные вложенные ресурсы и усилия. Очередная уже дата «взятия под полный контроль Донбасса» также сорвана. На других направлениях пов***бываться тоже особо нечем».

Прошедшее лето вероятно является рекордным по количеству потерь у противника, предположил Жорин и отметил, что россияне разворачивают новый этап наступательных действий.

«Стабильно очень тяжелое Покровское направление, постоянно русаки пытаются найти слабые места в Харьковской области. Плюс, наступательные действия усиливаются на Запорожском и Херсонском направлениях. Уверен, не откажутся от планов на Сумщине. Поэтому к провалам врага я бы не стал слишком оптимистично относиться», — добавил заместитель командира 3-й ОШБр.

Читайте также: «Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹

Автор: Елена Нагорная
