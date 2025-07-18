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РФ готовится к новому раунду наступления — Жорин

Сказано 15:18   18.07.2025
Максим Жорин
замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
РФ готовится к новому раунду наступления — Жорин Фото: Максим Жорин / Telegram

Когда мы обсуждаем заявления о большом наступлении россиян уже в ближайшее время, нужно вспомнить, что лето уже дох** тяжелое, и россияне свое наступление ведут. Сейчас на некоторых участках может немного и снизились темп и динамика врага. Это связано исключительно с потерями русаков, которые планировали на этот момент быть намного дальше… То, что мы видим — рф готовится к новому раунду наступления. Думаю, этим летом будет еще попытка даже более динамичного прорыва россиян. Но украинский пехотинец живет немного в других реалиях, чем мир новостей – для него это почти непрерывный п***ц.

Автор: Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 15:18;

  • Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда мы обсуждаем заявления о большом наступлении россиян уже в ближайшее время, нужно вспомнить, что лето уже дох** тяжелое, и…".