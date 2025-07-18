РФ готовится к новому раунду наступления — Жорин
Фото: Максим Жорин / Telegram
Когда мы обсуждаем заявления о большом наступлении россиян уже в ближайшее время, нужно вспомнить, что лето уже дох** тяжелое, и россияне свое наступление ведут. Сейчас на некоторых участках может немного и снизились темп и динамика врага. Это связано исключительно с потерями русаков, которые планировали на этот момент быть намного дальше… То, что мы видим — рф готовится к новому раунду наступления. Думаю, этим летом будет еще попытка даже более динамичного прорыва россиян. Но украинский пехотинец живет немного в других реалиях, чем мир новостей – для него это почти непрерывный п***ц.
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- Категории: Сказано, Украина, Фронт; Теги: война, жорин, наступ, наступление;
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- • Дата публикации материала: 18 июля 2025 в 15:18;
Корреспондент Максим Жорин, замкомандира 3-й штурмовой бригады ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Когда мы обсуждаем заявления о большом наступлении россиян уже в ближайшее время, нужно вспомнить, что лето уже дох** тяжелое, и…".