РФ готовится к новому раунду наступления — Жорин

Когда мы обсуждаем заявления о большом наступлении россиян уже в ближайшее время, нужно вспомнить, что лето уже дох** тяжелое, и россияне свое наступление ведут. Сейчас на некоторых участках может немного и снизились темп и динамика врага. Это связано исключительно с потерями русаков, которые планировали на этот момент быть намного дальше… То, что мы видим — рф готовится к новому раунду наступления. Думаю, этим летом будет еще попытка даже более динамичного прорыва россиян. Но украинский пехотинец живет немного в других реалиях, чем мир новостей – для него это почти непрерывный п***ц.