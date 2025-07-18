РФ готується до нового раунду наступу – Жорін

Коли ми обговорюємо заяви про великий наступ росіян вже найближчим часом, треба згадати, що літо вже дох*** важке, і росіяни свій наступ ведуть. Зараз на деяких ділянках може трохи і знизились темп та динаміка ворога. Це повʼязано виключно із втратами русаків, які планували на цей момент бути набагато далі… Те, що ми бачимо – рф готується до нового раунду наступу. Думаю, цього літа буде ще спроба навіть більш динамічного прориву росіян. Та український піхотинець живе трохи в інших реаліях, ніж світ новин – для нього це майже безперервний п***ц.