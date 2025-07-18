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РФ готується до нового раунду наступу – Жорін

Сказано 15:18   18.07.2025
Максим Жорін
замкомандира 3-ї штурмової бригади ЗСУ
РФ готується до нового раунду наступу – Жорін Фото: Максим Жорін / телеграм

Коли ми обговорюємо заяви про великий наступ росіян вже найближчим часом, треба згадати, що літо вже дох*** важке, і росіяни свій наступ ведуть. Зараз на деяких ділянках може трохи і знизились темп та динаміка ворога. Це повʼязано виключно із втратами русаків, які планували на цей момент бути набагато далі… Те, що ми бачимо – рф готується до нового раунду наступу. Думаю, цього літа буде ще спроба навіть більш динамічного прориву росіян. Та український піхотинець живе трохи в інших реаліях, ніж світ новин – для нього це майже безперервний п***ц.

Автор: Максим Жорін, замкомандира 3-ї штурмової бригади ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Липня 2025 в 15:18;

  • Кореспондент Максим Жорін, замкомандира 3-ї штурмової бригади ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Коли ми обговорюємо заяви про великий наступ росіян вже найближчим часом, треба згадати, що літо вже дох*** важке, і росіяни…".