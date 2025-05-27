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Что не делают для обороны на Харьковщине — Коваленко предупредил об угрозе

Фронт 10:31   27.05.2025
Оксана Горун
Что не делают для обороны на Харьковщине — Коваленко предупредил об угрозе Скриншот

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко заявил, что логистика Сил обороны на Харьковщине (и не только) — под угрозой, необходимы сетки над дорогами.

Аналитик отметил: в течение лета российские оккупанты будут стремиться подобраться ближе к Купянску и Боровой. Если им подобное удастся, это усложнит логистику Сил обороны в глубине Харьковской области. И предусмотреть защиту нужно уже сейчас.

«Они будут пытаться за лето выйти вплотную к Боровой. И она играет более важную роль сейчас по реке Оскол и между рекой Оскол и Черным Жеребцом, чем Лиман. Также этим летом они будут стараться максимально создать условия для того, чтобы выйти на Купянск – как с правого, так и с левого берега реки Оскол… (По российскому плану — Ред.) летом они подходят к этим городам, а в осенне-зимний период – к весне – они проводят городские бои. А потом начинаются опять же эти полевые «голодные игры». Проблема состоит в том, что почти по каждому из этих городов, например, Купянск – 25-30 километров это зона, которую контролируют российские оккупационные войска в вопросах поражения FPV-дронами нашей логистики. Если мы говорим о Константиновке, если мы говорим о Покровске, они также находятся в этой так называемой kill-зоне. Нашу логистику выбивают нон-стопом. И здесь возникает вопрос, что делать. И об этом, опять же, говорили не раз. Сетки. Надо натягивать сетки. Это делается? Пока нет. К сожалению, только в социальных сетях, на YpuTube, в Telegram кое-где поднимается этот вопрос. О сетках не говорят на официальном уровне. О сетках не говорят на уровне других каких-либо структур, имеющих соответствующие полномочия. А это база. Я не говорю, что они решают этот вопрос. Это база в общем комплексе противодействия российским FPV-дронам», — подчеркнул Александр Коваленко в обзоре на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Ранее к вопросу защиты дорог в прифронтовой зоне антидроновыми сетками привлекал внимание заместитель комбата 3-й ОШБр Максим Жорин. Бригада воюет как раз на Боровском направлении в Харьковской области.

В некоторых прифронтовых районах в Украине подобные конструкции уже появились. Видео в середине апреля 2025 года публиковал блогер Денис Казанский, не указывая регион, где проводят работы.

Видео: Денис Казанский/Telegram

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 10:31;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что логистика Сил обороны на Харьковщине (и не только) — под угрозой, необходимы сетки над дорогами".