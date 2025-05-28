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Жорин: К ситуации на границе Харьковщины нужно относиться максимально серьезно

Фронт 21:30   28.05.2025
Оксана Горун
Жорин: К ситуации на границе Харьковщины нужно относиться максимально серьезно Фото: telegram Максима Жорина

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что хотя сил РФ не хватит для захвата Харькова, это не повод просто сидеть и ждать.

«К ситуации на границе Сумской и Харьковской области следует относиться максимально серьезно, — написал Жорин вечером 28 мая. — Понятно, что накопленных РФ сил не хватит для захвата всех областей или областных центров. Задача, скорее всего, просто зайти вглубь территории и использовать это, в том числе в переговорном процессе. Будут рассказывать, что могли бы и всю область забрать, просто не захотели. Критического количества сил и средств я пока не вижу. Но вопрос сейчас не в том, на сколько километров п…ры зайдут – это просто уже им прибавит в повестку еще две области».

Жорин сообщил и то, что, с его точки зрения необходимо делать в приграничных областях уже сейчас.

«Нужно очень срочно готовить логистику, закрывать дороги антидроновыми сетками, строить инженерно-фортификационные сооружения, учитывающие современную войну с дронами. А не сидеть и ждать, пока до какого-то города дойдут», — подчеркнул офицер.

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Ранее сегодня командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев отреагировал на заголовки западных СМИ о готовящемся «наступлении на Харьков» 50-тысячной группировки ВС РФ. Он написал: «50 тысяч — это крохи, а не сила, способная обеспечить серьезный прорыв. Для масштабного наступления на Харьков им нужно не менее 200 тысяч военных, и таких признаков пока нет». Впрочем он тоже не посоветовал расслабиться, а напомнил о необходимости усилить фортификационные работы и укрепить подразделения, которые держат оборону на севере страны — и личным составом, и обеспечением.

ОТУ «Харьков» официально опровергло информацию, распространяемую западными изданиями о якобы переброске из Курской области 50-тысячной группировки для наступления на Харьков.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 21:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин считает, что хотя сил РФ не хватит для захвата Харькова, это не повод просто сидеть и ждать".