50 000 — это крохи. Сколько нужно Путину для наступления на Харьков — Немичев

Командир спецподразделения ГУР МО «Кракен» Константин Немичев высказался на популярную в западных СМИ тему третьего «наступления на Харьков».

28 мая ОТУ «Харьков» официально опровергло информацию, распространяемую западными изданиями о якобы переброске из Курской области 50-тысячной группировки для наступления на Харьков. Однако обсуждение темы не прекращается.

«Давайте смотреть реалистично. Белгород всегда был хабом для войск, которые потом перекидывали либо на Курское (теперь Сумское), либо на Харьковское направление. Так что 50 тысяч — это крохи, а не сила, способная обеспечить серьезный прорыв. Для масштабного наступления на Харьков им нужно не менее 200 тысяч военных, и таких признаков пока нет», — написал харьковчанин, командир спецподразделения «Кракен» Константин Немичев.

Он также отметил, что у ВС РФ сейчас — серьезные проблемы с техникой. Это ограничивает их способности стремительно продвигаться на большие расстояния. Также силы нужны для поддержания темпов наступления на ключевых для оккупантов направлениях — на Часов Яр и Покровск.

При этом Немичев не призывает успокоиться и есть шашлыки на майские. Ответом на угрозы Путина создать «буферную зону», по мнению командира, должно стать усиление фортификационных работ, а также — укрепление подразделений, которые держат оборону на севере страны «как увеличением личного состава, так и обеспечением».

«К примеру, предоставить субвенции тем частям, которые держат Харьковскую область», — отметил лидер «Кракена».

Немичев напомнил: «Я предупреждал об угрозе наступления и в 2022-м, и в 2024-м году. Поэтому слушайте только проверенную информацию».