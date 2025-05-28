ISW: россияне продвинулись в Волчанске и возле Каменки, их ДРГ перешла границу

О недавнем продвижении российских военных в Волчанске и на Купянском направлении на Харьковщине информирует американский Институт изучения войны (ISW).

Так, о продвижении россиян в Волчанске свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 26 мая, пишут аналитики.

«Представитель украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, сообщил 27 мая, что российские войска проводят новые атаки в Волчанске и вблизи него, а также у Липцев, Тихого и Волчанских Хуторов», — цитируют источники в ISW.

Недавнее продвижение войск РФ к северу от села Каменка Двуречанской громады на Купянском направлении, продолжают аналитики, подтверждают геолокационные кадры, опубликованные 27 мая. В то же время заявление российского милблогера о якобы продвижении войск РФ на северо-восток от Каменки ISW не подтверждает.

Дополнительные геолокационные кадры от 27 мая указывают на то, что российские силы недавно пересекли международную границу в северо-восточной части Строевки, информируют представители Института.

«По оценкам ISW, российская диверсионно-разведывательная группа, вероятно, пересекла границу в районе Строевки, и непонятно, удерживают ли российские войска устойчивые позиции в этом районе… По сообщениям, вблизи Строевки работают операторы беспилотников чеченского добровольческого батальона «Шейх Мансур», — пишут аналитики.

На Боровском направлении 27 мая россияне продвижения не имели, также проинформировали аналитики.