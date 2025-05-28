ISW: россияне продвинулись в Волчанске и возле Каменки, их ДРГ перешла границу
О недавнем продвижении российских военных в Волчанске и на Купянском направлении на Харьковщине информирует американский Институт изучения войны (ISW).
Так, о продвижении россиян в Волчанске свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 26 мая, пишут аналитики.
«Представитель украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, сообщил 27 мая, что российские войска проводят новые атаки в Волчанске и вблизи него, а также у Липцев, Тихого и Волчанских Хуторов», — цитируют источники в ISW.
Недавнее продвижение войск РФ к северу от села Каменка Двуречанской громады на Купянском направлении, продолжают аналитики, подтверждают геолокационные кадры, опубликованные 27 мая. В то же время заявление российского милблогера о якобы продвижении войск РФ на северо-восток от Каменки ISW не подтверждает.
Дополнительные геолокационные кадры от 27 мая указывают на то, что российские силы недавно пересекли международную границу в северо-восточной части Строевки, информируют представители Института.
«По оценкам ISW, российская диверсионно-разведывательная группа, вероятно, пересекла границу в районе Строевки, и непонятно, удерживают ли российские войска устойчивые позиции в этом районе… По сообщениям, вблизи Строевки работают операторы беспилотников чеченского добровольческого батальона «Шейх Мансур», — пишут аналитики.
На Боровском направлении 27 мая россияне продвижения не имели, также проинформировали аналитики.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, волчанск, институт изучения войны, купянск, новости Харькова, фронт;
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- • Дата публикации материала: 28 мая 2025 в 07:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О недавнем продвижении российских военных в Волчанске и на Купянском направлении на Харьковщине информирует американский Институт изучения войны (ISW).".