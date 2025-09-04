Live
Харьковщина в огне: фото разрушений из-за «прилетов» показала прокуратура

Происшествия 10:03   04.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото с мест ударов российских БпЛА в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в ночь на 4 сентября оккупанты били по Чугуевскому и Лозовскому районам. Так по Чугуеву били в период с 00:35 до 01:35.

«В с. Малиновка попадание зафиксировано по частному жилому сектору, начались пожары. Мужчина и женщина получили ранения. Еще трое мужчин получили острую стрессовую реакцию. Повреждены дома, автомобили. В г. Чугуев повреждены здания предприятия», – пишут в прокуратуре.

Также досталось и Лозовскому району. Правоохранители зафиксировали удары беспилотниками «Герань-2».

«При процессуальном руководстве Чугуевской и Лозовской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в ведомстве.

