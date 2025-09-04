Харьковщина в огне: фото разрушений из-за «прилетов» показала прокуратура
В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото с мест ударов российских БпЛА в Харьковской области.
По данным правоохранителей, в ночь на 4 сентября оккупанты били по Чугуевскому и Лозовскому районам. Так по Чугуеву били в период с 00:35 до 01:35.
«В с. Малиновка попадание зафиксировано по частному жилому сектору, начались пожары. Мужчина и женщина получили ранения. Еще трое мужчин получили острую стрессовую реакцию. Повреждены дома, автомобили. В г. Чугуев повреждены здания предприятия», – пишут в прокуратуре.
Также досталось и Лозовскому району. Правоохранители зафиксировали удары беспилотниками «Герань-2».
«При процессуальном руководстве Чугуевской и Лозовской окружных прокуратур Харьковской области начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», – добавили в ведомстве.
Читайте также: Полностью выбить врага не удалось – Машовец о ситуации в Купянске
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы, прилеты, прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковщина в огне: фото разрушений из-за «прилетов» показала прокуратура»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 10:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре опубликовали фото с мест ударов российских БпЛА в Харьковской области.".