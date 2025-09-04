Раненых в Казачьей Лопани смогли госпитализировать через семь часов
Начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко сообщил, что раненых в результате детонации вражеского дрона в Казачьей Лопани госпитализировали. Сделать это удалось только через семь часов.
По его словам, из поселка мужчин вывезли местные жители. Раненых передали медикам «скорой». У пострадавших – состояние средней тяжести, контузии, многочисленные ожоги и обломочные ранения. Их уже доставили в одну из харьковских больниц. Сейчас угрозы жизни нет.
«Сегодняшнее событие – это пример вопиющей человеческой халатности и полного отсутствия инстинкта самосохранения, который ставит под угрозу жизнь других людей. Надеюсь, что жители приграничья сделают правильные выводы из этой истории и отважатся на эвакуацию, пока не стало слишком поздно», — отметил Задоренко.
Напомним, 4 сентября около 9:00-9:30 в результате детонации российского дрона в Казачьей Лопани погибли двое местных жителей, еще двое получили травмы, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко. Позже он уточнил, что из-за вражеских дронов кареты скорой не смогли заехать в Казачью Лопань.
