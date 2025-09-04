Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені

Події 12:05   04.09.2025
Вікторія Яковенко
«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені

4 вересня близько 9:00-9:30 унаслідок детонації російського дрона в Козачій Лопані загинуло двоє місцевих мешканців, ще двоє отримали травми.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

«За попередньою інформацією, чоловіки «затрофеїли» один з ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, унаслідок чого та здетонувала. В результаті двоє осіб 51 та 41 років загинули на місці, ще двоє чоловіків 49 та 36 років отримали численні уламкові поранення та опіки», – розповів Задоренко.

Він зазначив, що у зв’язку з критичною безпековою ситуацією, пов’язаною з ворожою активністю у небі над селищем, наразі пропрацьовують усі можливі варіанти евакуації поранених для надання їм медичної допомоги.

Додаткова інформація щодо обставин цієї події встановлюється.

Читайте також: На півночі Харківщини кількість боїв зросла до 11 – зведення Генштабу

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою
Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою
04.09.2025, 12:26
Не поділили даму: сварка на ґрунті ревнощів закінчилася поножовщиною
Не поділили даму: сварка на ґрунті ревнощів закінчилася поножовщиною
04.09.2025, 11:45
«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені
«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені
04.09.2025, 12:05
Ігровий ПК від Artline: найкраще рішення для геймерів у 2025 році
Ігровий ПК від Artline: найкраще рішення для геймерів у 2025 році
18.08.2025, 09:05
Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло
Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло
04.09.2025, 11:12
Через фейкову “Дію” виманювали гроші в людей – відео затримання молодиків
Через фейкову “Дію” виманювали гроші в людей – відео затримання молодиків
04.09.2025, 10:35

Новини за темою:

11:04
Чоловіка, який їхав на велосипеді, вранці вбили росіяни на Харківщині
17:55
Задоренко: десятки російських ДРГ намагалися проникнути на Харківщину в серпні
17:14
Масштабна пожежа сталася під Харковом через російський обстріл
16:48
Чи просунувся ворог біля Козачої Лопані: Задоренко говорив з військовими
13:27
Що загрожує прикордонню Харківщини: Задоренко звернувся до жителів

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 12:05;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 вересня близько 9:00-9:30 унаслідок детонації російського дрона в Козачій Лопані загинуло двоє місцевих мешканців, ще двоє отримали травми.".