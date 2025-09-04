«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені
4 вересня близько 9:00-9:30 унаслідок детонації російського дрона в Козачій Лопані загинуло двоє місцевих мешканців, ще двоє отримали травми.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«За попередньою інформацією, чоловіки «затрофеїли» один з ворожих FPV-дронів, принесли його до будинку та намагалися розібрати бойову частину, унаслідок чого та здетонувала. В результаті двоє осіб 51 та 41 років загинули на місці, ще двоє чоловіків 49 та 36 років отримали численні уламкові поранення та опіки», – розповів Задоренко.
Він зазначив, що у зв’язку з критичною безпековою ситуацією, пов’язаною з ворожою активністю у небі над селищем, наразі пропрацьовують усі можливі варіанти евакуації поранених для надання їм медичної допомоги.
Додаткова інформація щодо обставин цієї події встановлюється.
