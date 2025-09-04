«Їх зустріли дрони»: «швидка» не змогла забрати поранених з Козачої Лопані

За останній тиждень ворог посилив удари БпЛА по прикордонних населених пунктах Дергачівської громади.

«У результаті чого за останній тиждень у нас зруйновано три авто, а також загинули три місцеві мешканці», – зазначив в етері «Суспільне. Студія» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Він розповів, через ворожі дрони сьогодні, 4 вересня, карети «швидкої» не змогли заїхати до Козачої Лопані для евакуації поранених внаслідок детонації ворожого БпЛА.

«Їх зустріли на дорозі російські дрони. Довелось від’їхати до населеного пункту Прудянка та чекати можливості, щоб забрати поранених», – пояснив Задоренко.

Він також заявив, що наразі у громаді почали фіксувати велику кількість так званих «сплячих» дронів.

«За останніх два тижні такого нашестя дронів ми ще не спостерігали. «Сплячі» дрони використовують на прикордонні між населеними пунктами Козача Лопань та Цупівкою для того, щоб не розряджати свою батарею, мати можливість вражати військових та цивільних. Вони прилітають дронами, садять їх на узбіччі доріг або на дахах будинків, які знаходяться біля проїзної частини. Розвідник фіксує напрямок транспортного засобу, який рухається з Дергачів у бік кордон, після чого надається сигнал, дрон злітає з засідки і завдає ураження по авто», – зазначив Задоренко.

Нагадаємо, раніше на Харківщині місцеві поступово почали вчитися протидіяти цій тактиці. Подробиці розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він повідомив: у селі Цупівка з’явилися мисливці на FPV. Це цивільні, які до повномасштабного вторгнення полювали на дичину, а зараз «перекваліфікувалися». Задоренко опублікував відео одного з таких полювань, де влучним пострілом російський дрон «зняли» з даху місцевого магазину.