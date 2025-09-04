«Їх зустріли дрони»: «швидка» не змогла забрати поранених з Козачої Лопані
За останній тиждень ворог посилив удари БпЛА по прикордонних населених пунктах Дергачівської громади.
«У результаті чого за останній тиждень у нас зруйновано три авто, а також загинули три місцеві мешканці», – зазначив в етері «Суспільне. Студія» начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Він розповів, через ворожі дрони сьогодні, 4 вересня, карети «швидкої» не змогли заїхати до Козачої Лопані для евакуації поранених внаслідок детонації ворожого БпЛА.
«Їх зустріли на дорозі російські дрони. Довелось від’їхати до населеного пункту Прудянка та чекати можливості, щоб забрати поранених», – пояснив Задоренко.
Він також заявив, що наразі у громаді почали фіксувати велику кількість так званих «сплячих» дронів.
«За останніх два тижні такого нашестя дронів ми ще не спостерігали. «Сплячі» дрони використовують на прикордонні між населеними пунктами Козача Лопань та Цупівкою для того, щоб не розряджати свою батарею, мати можливість вражати військових та цивільних. Вони прилітають дронами, садять їх на узбіччі доріг або на дахах будинків, які знаходяться біля проїзної частини. Розвідник фіксує напрямок транспортного засобу, який рухається з Дергачів у бік кордон, після чого надається сигнал, дрон злітає з засідки і завдає ураження по авто», – зазначив Задоренко.
Нагадаємо, раніше на Харківщині місцеві поступово почали вчитися протидіяти цій тактиці. Подробиці розповів начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко. Він повідомив: у селі Цупівка з’явилися мисливці на FPV. Це цивільні, які до повномасштабного вторгнення полювали на дичину, а зараз «перекваліфікувалися». Задоренко опублікував відео одного з таких полювань, де влучним пострілом російський дрон «зняли» з даху місцевого магазину.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: БПЛА, В'ячеслав Задоренко, Козача Лопань, раненные, швидка;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Їх зустріли дрони»: «швидка» не змогла забрати поранених з Козачої Лопані»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 15:25;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За останній тиждень ворог посилив удари БпЛА по прикордонних населених пунктах Дергачівської громади.".