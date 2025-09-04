Росіяни просунулися біля Степової Новоселівки на Харківщині – DeepState

Російські військові мають успіхи в Харківській області, повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Так, супротивник просунувся у напрямку села Степова Новоселівка Петропавлівської громади Куп’янського району. Окупованими аналітики позначили ділянки з півночі та півдня від населеного пункту.

Нагадаємо, село Мирове під Куп’янськом знову перейшло у «сіру зону». Відповідні зміни внесли на карту фронту аналітики проєкту DeepState 3 вересня. Лише у суботу, 13 серпня, вони повідомляли, що село звільнено від окупантів Силами оборони.