Россияне продвинулись возле Степовой Новоселовки на Харьковщине – DeepState
У российских военных есть успехи в Харьковской области, сообщают аналитики проекта DeepState.
Так, противник продвинулся в направлении села Степовая Новоселовка Петропавловской громады Купянского района. Оккупированными аналитики обозначили участки с севера и юга от населенного пункта.
Напомним, село Мировое под Купянском вновь перешло в «серую зону». Соответствующие изменения внесли на карту фронта аналитики проекта DeepState 3 сентября. Только в субботу, 13 августа, они сообщали, что село освобождено от оккупантов Силами обороны.
Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 17:30
