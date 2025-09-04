Россияне продвинулись возле Степовой Новоселовки на Харьковщине – DeepState

У российских военных есть успехи в Харьковской области, сообщают аналитики проекта DeepState.

Так, противник продвинулся в направлении села Степовая Новоселовка Петропавловской громады Купянского района. Оккупированными аналитики обозначили участки с севера и юга от населенного пункта.

Напомним, село Мировое под Купянском вновь перешло в «серую зону». Соответствующие изменения внесли на карту фронта аналитики проекта DeepState 3 сентября. Только в субботу, 13 августа, они сообщали, что село освобождено от оккупантов Силами обороны.