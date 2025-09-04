«Показуха с тряпками»: как россияне пролезают в Купянск, обьяснил DeepState

Аналитики проекта «DeepState» подробно рассказали о ситуации в Купянске и вокруг. А также прокомментировали недавнее видео «бегунка из РФ с флагом в городе».

«В частности, фиксация кацапа была даже в центре города, который там беспрепятственно лазил некоторое время. Сама же показуха с тряпками прошла в точках, находящихся в «серой зоне». 10 корпус позже показал кадры поражений некоторых кацапов на северных окрестностях города в «серой зоне», но делать выводы о полном уничтожении врага довольно рано», — говорят осинтеры.

Видео: Минобороны РФ

Они добавляют: наличие противника на северных окрестностях Купянска не новость, а продолжающееся наличие «серой зоны» – демонстрация этого. Аналитики отмечают: россияне постоянно пытаются просочиться в Купянск и закрепиться хотя бы на окрестностях.

«Бойцы Сил Обороны, конечно, стараются умножать эти попытки на ноль, но преимущество врага в пехоте дает о себе знать. Чтобы увеличить шанс закреплений в городе, противник пытается овладеть окружающей местностью, поэтому идут бои, в частности, за населенный пункт Мировое, который, как и Радьковка, должен стать местом накопления пехоты. Кстати, недавно кацапы провели подобную акцию с флаговтыком в Мировом, в точке, где побывали представители 10 корпуса, которые хотели продемонстрировать отсутствие противника в данном селе», — рассказали в DeepState.

Там заявили, что уже не секрет, что противник переодевается в гражданскую одежду, чтобы пролезть в город для реализации своих разнообразных планов.

«Вот только эта история имеет место не исключительно в данной ситуации, с демонстрациями тряпок, а более масштабный характер, когда как раз с помощью переодевания противник просачивается в город и увеличивает свое количественное наличие в нем. Из сообщений бойцов есть опасение, что в какой-то момент это может вылезти неприятными последствиями, но это мы увидим только со временем, насколько масштабной была задумка врага. Сейчас предпринимаются активные попытки штурмовых действий группами пехоты, которые своими усилиями пытаются остановить украинские военные», — добавили аналитики.

Подытоживают: в сентябре еще не раз будут говорить о Купянске, ведь враг приблизился вплотную и активно прощупывает слабые места. А развивать успехи оккупанты берутся мгновенно.

Напомним, накануне Минобороны РФ опубликовало видео, на котором военный бежит по улице, развивая флаг РФ. Однако руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко развеял мечты оккупантов, уточнив, что бегунка постигла печальная участь – военного, позировавшего на видео, уже убили.

Военный обозреватель Константин Машовец объяснил, что сейчас армия РФ пытается добиться двух основных целей на Купянском направлении. Детальнее.