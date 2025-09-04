«Показуха з ганчірками»: як росіяни пролазять у Куп’янськ, пояснив DeepState

Аналітики проєкту «DeepState» детально розповіли про ситуацію у Куп’янську та навколо. А також прокоментували нещодавнє відео «бігунка з РФ з прапором у місті».

«Зокрема, фіксація кацапа була навіть в центрі міста, який там безперешкодно лазив певний час. Сама ж показуха з ганчірками відбулася в точках, які знаходяться в сірій зоні. 10 корпус пізніше показав кадри уражень деяких кацапів на північних околицях міста в «сірій зоні», але робити висновки повного знищення ворога доволі зарано», – кажуть осінтери.

Відео: Міноборони РФ

Вони додають: наявність противника на північних околицях Куп’янська не новина, а тривала наявність «сірої зони» – демонстрація цього. Аналітики зазначають: росіяни постійно намагаються просочитись в Куп’янськ і закріпитися хоча б на околицях.

«Бійці Сил Оборони, звичайно, стараються множити ці спроби на нуль, але перевага ворога у піхоті дається взнаки. Щоб збільшити шанс закріплень в місті, противник намагається оволодіти навколишньою місцевістю, тому йдуть бої, зокрема, за населений пункт Мирове, який як і Радьківка має стати місцем накопиченням піхоти. До речі, нещодавно кацапи провели подібну акцію з «флаговтиком» в Мировому, в точці, де побували представники 10 корпусу, які хотіли продемонструвати відсутність противника в даному селі», – розповіли в DeepState.

Там заявили, що вже не секрет, що супротивник перевдягається в цивільний одяг, щоб пролізти в місто для реалізації своїх різноманітних планів.

«От тільки ця історія має місце не виключно в даній ситуації, з демонстраціями ганчірок, а трохи масштабніший характер, коли якраз за допомогою перевдягання противник просочується в місто і збільшує свою кількісну наявність в ньому. З повідомлень бійців, є опасіння, що в якийсь момент це може вилізти неприємними наслідками, але це ми побачимо тільки з часом, наскільки масштабною була задумка ворога. Наразі здійснюються активні спроби штурмових дій групами піхоти, які своїми зусиллями намагаються зупинити українські військові», – додали аналітики.

Підсумовують: у вересні ще неодноразово говоритимуть про Куп’янськ, адже ворог наблизився впритул і активно прощупує слабкі місця. А розвивати успіхи окупанти беруться миттєво.

Нагадаємо, напередодні Міноборони РФ опублікувало відео, на якому військовий біжить вулицею, розвиваючи прапор РФ. Однак керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розвіяв мрії окупантів, уточнивши, що бігунка спіткала сумна доля – військового, який позував на відео, вже вбили.

