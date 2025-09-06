Live
Скільки людей у Лозовій ще залишаються без світла, повідомив Синєгубов

Суспільство 11:00   06.09.2025
Вікторія Яковенко
Скільки людей у Лозовій ще залишаються без світла, повідомив Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

У місті Лозова на Харківщині продовжують відновлювати електропостачання після ударів РФ.

«На сьогодні внаслідок аварії, що сталася через російський обстріл 3 вересня, залишається знеструмлено близько 7 тисяч абонентів міста Лозова і повністю – село Домаха», – інформує голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він уточнив, що у Лозовій застосовуються 3-годинні підключення абонентів до електромережі, почергово різні райони міста.

Нагадаємо, у Лозовій «шахеди» вдарили по критичній інфраструктурі. Міський голова Сергій Зеленський повідомив, що пошкодження значні. Начальник ХОВА Олег Синєгубов відзначив: без електропостачання залишилися близько 40 тисяч абонентів у Лозовій і ще 700 у шести населених пунктах Близнюківської громади.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку п’ятого вересня повідомляв: зі світлом уже всі населені пункти Близнюківської громади. У Лозовій абонентів різних районів почергово підключали на три години. За даними мера Сергія Зеленського, критична інфраструктура працює. Частково – на альтернативних джерелах. Воду подають безперебійно.

Читайте також: Ворог атакував на Харківщині щонайменше 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко
