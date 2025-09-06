Live
Ворог атакував на Харківщині щонайменше 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Фронт 08:33   06.09.2025
Вікторія Яковенко
Ворог атакував на Харківщині щонайменше 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боїв у районах Вовчанська.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку зафіксували десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів поблизу низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка на Харківщині.

Генштаб о Харьковщине
Фото: Генштаб ЗСУ

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе», – зазначили у Генштабі.

Читайте також: Чи має армія РФ успіхи на Харківщині – аналіз ситуації на фронті від ISW

Автор: Вікторія Яковенко
