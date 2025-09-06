Ворог атакував на Харківщині щонайменше 17 разів: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Як минула доба на фронті в Харківській області, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося сім боїв у районах Вовчанська.

На Куп’янському напрямку зафіксували десять атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка та Колісниківка.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів поблизу низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка на Харківщині.

«Загалом протягом минулої доби зафіксовано 184 бойові зіткнення. Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 73 авіаційних ударів, застосував шість ракет та 135 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4 932 обстріли, з них 32 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5781 дрон-камікадзе», – зазначили у Генштабі.