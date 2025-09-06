Чи має армія РФ успіхи на Харківщині – аналіз ситуації на фронті від ISW
Ворог не має просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському та Борівському напрямках, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
«Заступник командира українського батальйону безпілотників, що діє на Куп’янському напрямку, повідомив 5 вересня, що російські війська на Куп’янському напрямку іноді відправляють російських військовослужбовців для проникнення на українські позиції по одному або парами з прапорами, але ця діяльність не є підтвердженням російського контролю над територіями», – зазначили аналітики.
Нагадаємо, раніше Міноборони РФ опублікувало відео, на якому військовий біжить вулицею, розвиваючи прапор РФ. Однак керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко розвіяв мрії окупантів, уточнивши, що бігунка спіткала сумна доля – військового, який позував на відео, вже вбили.
Аналітики проєкту «DeepState» назвали це «показухою» та розповіли, що це відбулося в точках, які знаходяться в сірій зоні. Там заявили, що вже не секрет, що супротивник перевдягається в цивільний одяг, щоб пролізти в місто для реалізації своїх різноманітних планів.
На Борівському напрямку, за даними ISW, СОУ нещодавно вдарили безпілотниками по російському РЕБ в тимчасово окупованому місті Сватове на Луганщині, що знаходиться на сході від Борової.
Читайте також: РФ просунулась на Харківщині, що зі Степовою Новоселівкою – мапа DeepState
Категорії: Фронт, Харків
Ви читали новину: «Чи має армія РФ успіхи на Харківщині – аналіз ситуації на фронті від ISW»
Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2025 в 07:05
Кореспондент Вікторія Яковенко